Beruhigend: Der schwangeren Kate (35) geht es wieder gut. Sie besuchte mit ihrem Gatten Prinz William (35) und Schwager Prinz Harry (32) die Londoner Tube-Station Paddington. Schön zu sehen: Kaum hat sie die Schwangerschaftsübelkeit überwunden, lässt sich die Herzogin schon wieder übers Tanzparkett wirbeln – hier in Form eines U-Bahnsteigs. Sie demonstrierte beim Überraschungsbesuch der Paddington Station in London, wie fit sie wieder ist. Ihr Tanzpartner war die Kinderbuchfigur Paddington Bär. Ebenfalls mitgetanzt haben viele Kinder, die mit diversen Charity-Projekten der drei Royals zu tun haben. Der Kinderevent, bei dem die kleinen Gäste mit alten Zugwaggons fahren durften, gab schon einen kleinen Vorgeschmack auf den anstehenden Kinofilmstart: «Paddington 2» läuft in der Schweiz ab dem 23. November.