Schweizer Designerin in Hollywoods Mode-Himmel angekommen: Jetzt trägt sogar Taylor Swift Zürcher Leder

Die Zürcher Jungdesignerin Yvonne Reichmuth (31) hat das erreicht, von dem die meisten Modedesignerinnen nur träumen können: Superstars tragen ihre Kreationen. Nach Kristen Stewart (27) und Katy Perry (32) ist nun auch Taylor Swift (27) ein Fan des Modelabels Yvy. Die Sängerin trägt in ihrem neuen Musikvideo zu «Look What You Made Me Do» gleich zwei Kreationen der Schweizerin. «Ich habe mich sehr gefreut», sagt Reichmuth zu BLICK. «Taylor ist eine grosse Künstlerin, und es ist eine Ehre, dass sie neben all den grossen Marken Yvy trägt.»

Unbezahlbare Werbung

Swifts Stylist habe bereits vor Monaten mehrere Stücke ausgeliehen, verrät die hübsche Modemacherin. «Wir wussten aber nicht, ob und wofür Taylor sie tragen wird.» Dann die grosse Überraschung: Der Popstar trägt die Yvy-Kreationen nicht einfach an einer Szene-Party, sondern in ihrem neuen Musikvideo, das schon jetzt sämtliche Rekorde bricht: In nur zwei Tagen wurde Taylors Clip über 70 Millionen Mal angeklickt.

Eine unbezahlbare Werbung für das junge Schweizer Label. «Die Nachfrage nach meinen Designs steigt dadurch merklich an. Ich bin deswegen zwar noch nicht reich, aber ich arbeite daran», sagt Reichmuth schmunzelnd.

«Im Oktober fliege ich wieder nach Los Angeles»

Doch wie schafft es eine Zürcherin, ihre Mode an grosse Stars wie Kylie Jenner (20) oder Taylor Swift zu bringen? «Ich stand schon länger in Kontakt mit einer Stylistin, die dann in Los Angeles ihren eigenen Showroom aufgemacht hat», verrät die 31-Jährige. «Seitdem kann ich dort meine Kreationen ausstellen.» Diese Showrooms würden wiederum von den Stylisten der Stars besucht werden, die ständig auf der Suche nach extravaganten Designs sind. Offenbar treffen die Kreationen von Yvy den Geschmack der prominenten Kundschaft.

Doch sich auf den Lorbeeren auszuruhen, kommt für Yvonne Reichmuth nicht in Frage: «Im Oktober fliege ich wieder nach Los Angeles, um meine neue Kollektion vorzustellen und um meine Kontakte zu pflegen.» Vorher zeigt die Zürcherin ihre neusten Modelle ab Montag, 4. September an der Mode Suisse im Zürcher Schiffsbau.

Übrigens: Wer Taylor Swifts Yvy-Look gerne nachahmen möchte, ist mit den «Star Handpieces» für rund 272 Franken und den «Snake Cuffs» für umgerechnet 290 Franken dabei.