Schweizer Star-Regisseur von Gunten im Oscar-Taxi mit BLICK: «Ich habe schon als Junge davon geträumt»

Das kleine Filmland Schweiz erobert Hollywood: Sieben hiesige Filmschaffende wurden am Wochenende auf einen Schlag in die Oscar-Jury aufgenommen – so viele wie niemals zuvor (BLICK berichtete).

Vier von ihnen sind zur feierlichen Veranstaltung im Spencer House extra nach London gereist: Jungregisseur Timo von Gunten (27, «La femme et le TGV»), Casterin Corinna Glaus (60, «Die Göttliche Ordnung») und die beiden Produzenten Giacun Caduff (38, «La femme et le TGV») und Stefan Eichenberger (33, «Der Kreis»).

Im London-Taxi auf dem Weg zum Oscar

BLICK durfte die vier an ihrem wichtigen Abend begleiten und nahm mit ihnen im typischen London-Taxi Platz. Im Interview erzählen Timo von Gunten und Corinna Glaus davon, was ihnen die Aufnahme in die Oscar-Academy bedeutet – und wie wichtig sie für ihre berufliche Zukunft ist.