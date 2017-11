Schweizerin singt im Battle bei «The Voice» ihren Gegner ins Aus: Katy Winter ist eine Runde weiter

Mit dem Lied «Back to You» von Louis Tomlinson (25) katapultierte sich Katy Winter (34) in der deutschen Castingshow «The Voice» in die nächste Runde. «Klar fühle ich mich vielleicht wohler auf der Bühne, weil ich das schon ein paar Mal gemacht habe», meint der einstige «MusicStar» im Vergleich zu ihrem deutlich jüngeren Gegner Miguel Fialho (17). Dieser ging leer aus.

Die beiden Künstler gaben am vergangenen Donnerstagabend bei ihrer Performance im Ring alles. Mentor Mark Forster (33) schwärmte danach: «Ihr habt alles gemacht, was man sich wünscht.» Weiter meint er: «Und alles, was man sich nicht wünscht, wenn man sich entscheiden muss.»

Trotzdem musste er eine Wahl treffen – und die fiel auf die Schweizerin. Winter ist nun eine Runde weiter und darf als Nächstes bei den «The Voice»-Sing-offs antreten.