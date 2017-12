Selena Gomez spricht über ihr Liebes-Comeback mit Justin Bieber: «Ich habe nie aufgehört, Gefühle zu haben»

Nach zehn Monaten Beziehung trennten sich Selena Gomez (25) und R'n'B-Star The Weeknd (27) vergangenen Monat überraschend. Nur wenig später wurde die Sängerin beim Kuscheln mit On-off-Liebe Justin Bieber (23) gesehen. Jetzt spricht der «Fetish»-Star im «Billboard»-Magazin erstmals über das Beziehungs-Comeback mit dem kanadischen Sänger.

«Ich bin sehr stolz darauf, wo ich heute stehe»

Auf die Frage, was Justin wieder zurück in ihr Leben brachte, antwortete sie: «Ich bin 25, nicht 18, 19 oder 20. Ich schätze Leute, die mein Leben wirklich geprägt haben. Also habe ich vorher vielleicht etwas erzwungen, das nicht richtig war. Aber das heisst nicht, dass man aufhört, für jemanden Gefühle zu haben. Und das gilt allgemein für Leute», erklärt Gomez. «Ich bin sehr stolz darauf, wo ich heute stehe. Ich gehe Dinge auf eine gesunde Art an. Ich kann es geniessen.»

Beziehung mit The Weeknd «als beste Freunde» beendet

Auch über das Beziehungsende mit The Weeknd, bürgerlich Abel Tesfaye, spricht die Sängerin zum ersten Mal. Bieber habe damit nichts zu tun – und die Beziehung zu ihm sei nach wie vor freundschaftlich. «Ich bin sehr stolz darauf, dass wir wahre Freunde sind. Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben erlebt. Wir haben es als beste Freunde beendet, und es ging aufrichtig darum, füreinander zu sorgen und einander zu ermutigen. Das war für mich sehr bemerkenswert.»