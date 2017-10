Sie lassen sich wegen Selfies die Brüste machen: Jetzt gehts Männern an den Busen

Die Möglichkeiten, seinen Körper mittels Schönheits-OP zu verändern, sind endlos. Der neue Renner unter Männern: Fettabsaugen an der Brust. Und die sozialen Medien haben dabei einen grossen Einfluss auf die Männer, glaubt Andreas Tschopp, Facharzt Plastische Chirurgie in der Klinik im Spiegel in Bern. «Männer sind körperbewusster geworden. Ich glaube, das hat auch mit der Selfie-Kultur zu tun.»

Lidoperationen und Tränensäcke

Tschopp operiert seit 15 Jahren und beobachtete in den letzten fünf Jahren eine allgemeine Zunahme des Anteils männlicher Patienten von fünf auf 15 Prozent. Nebst dem Operieren der Brüste stehen bei Männern Lidoperationen, Tränensäcke und Fettabsaugen beim Bauch und Flanken hoch im Kurs.

Auch sein Berufskollege Roland Böni, Inhaber der Liposuktions-Tagesklinik White House Center, bestätigt den Trend. Pro Jahr führe er etwa 300 bis 400 solcher Operationen durch. Roland Schaffer, Facharzt an der Klinik Modern Liposuction in Zürich, gibt an, heute doppelt so viele Männer zu operieren wie noch vor 20 Jahren.

Männer schämen sich wegen der verweiblichten Brust

Grund: Die ästhetischen Ansprüche der Gesellschaft seien gestiegen, sagt Schaffer: «Junge Patienten zwischen 20 und 30 Jahren sind einem enormen Druck ausgesetzt. Die perfekte Männerbrust ist in den Medien überall präsent – aber die gibt es nicht.» Ältere Männer zwischen 40 und 50 Jahren fühlten sich nicht mehr männlich, wenn ihre Brust wachse, sagt der Chirurg.

«Männer leiden sehr darunter und schämen sich wegen der verweiblichten Männerbrust», sagt auch Roland Böni. Sie täten alles, um ihre Fettpolster zu verstecken. «Sie tragen dunkle und lockere Kleidung und nehmen manchmal sogar eine schlechte Haltung ein.» Einige würden sogar von ihrer eigenen Freundin oder Kollegen gehänselt.

Männerbrüste wachsen – aber wieso?

«Das Wachstum der Brust kann genetisch bedingt sein», sagt Schaffer. So hätten manche Männer mehr Fettgewebe als andere. Aber auch äussere Faktoren beeinflussen das Brustwachstum: falsche Ernährung, zu wenig Bewegung, Alkohol-, Drogen- oder Anabolikakonsum.

Zu Bönis Patienten gehören auch Bodybuilder. Denn: «Protein-Shakes haben einen hohen Anteil an Fett und sind Kalorienbomben.» Und je mehr Fettgewebe sich im Körper befinde, umso mehr des weiblichen Hormons Östrogen produziere dieser – und verweibliche so die Männerbrust.