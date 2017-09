Es sind schockierende Details ihres Lebens, die Sinéad O'Connor (50) dem US-Psychologen und TV-Host Phil «Dr. Phil» McGraw (67) anvertraut. Die irische Sängerin, die mit «Nothing Compares 2 U» in den 90er-Jahren einen Super-Hit landete, hatte in den vergangenen Jahren mit schweren psychischen Problemen zu kämpfen. Immer wieder schockte sie ihre Fans mit verzweifelten Facebook-Videos oder Twitter-Posts.

Die «Dr.Phil»-Folge mit O'Connor wird zwar erst nächste Woche ausgestrahlt, aber ein Vorschau-Clip gibt bereits jetzt Einblicke in das aufgewühlte Seelenleben der Musikerin:

«Ich habe die Schnauze voll davon, als die verrückte Person, die Missbrauchs-Überlebende definiert zu werden», stellt die 40-Jährige gleich zu Beginn des Interviews klar.» Sie wolle und müsse ein neuer Mensch werden.

Ihre Mutter hatte eine Folterkammer

Besonders erschütternd: Die Musikerin erhebt in der Show schwere Missbrauchs-Vorwürfe gegen ihre Mutter, die 1985 bei einem Autounfall starb. «Sie hatte eine Folterkammer. Sie war ein Mensch, dem es Freude gemacht hat, einem wehzutun.» Diese Folter habe irgendwann sogar in sexuellen Missbrauch umgeschlagen. Als Dr. Phil die Sängerin fragt, was sie an ihrer Mutter geliebt habe, antwortet sie nüchtern: «Was ich an meiner Mutter liebe, ist, dass sie tot ist.»

«Sinéad O'Connor ist tot.»

Damit sie diese schreckliche Zeit ihres Lebens verarbeiten könne, habe sie bereits einen klaren Plan: «Sinéad O'Connor ist tot. Diese Person gibt es nicht mehr.»

Die Hit-Sängerin hatte zuletzt im August ihre Fans mit mehreren Facebook-Videos beunruhigt. Daraufhin liess sie sich in einem Krankenhaus helfen und beruhigte ihre Anhänger mit der Meldung: «Ich muss zurück in die Klinik. Ich werde dort all die doofen Medikamente schlucken, die mir gegeben werden.» (brc)