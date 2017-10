Skepsis und Figur-Kritik bei «Schwiegertochter gesucht»: Schwiegermonster Kathrin giftet gegen TV-Liebling Tutti

Die neue Kult-Kandidatin Tutti (17) kämpft in der neuen Staffel von «Schwiegertochter gesucht» um Olivers (20) Herz. Es könnte der Anfang einer innigen Liebe sein – wenn da nur nicht Olivers Mutter Kathrin (41) wäre. Denn die findet, dass alles viel zu schnell geht.

Romantisches Picknick zu dritt

Als Zaungast bei einem romantischen Picknick, das Oli und Tutti in den Weinbergen veranstalteten, hält sich Kathrin noch zurück. Doch als sich die beiden Turteltauben ganz nahe kommen und sich gegenseitig mit Himbeerkuchen füttern, ist es für Kathrin zu viel des Guten: «Als die beiden sich in trauter Innigkeit gefüttert haben, habe ich weggeschaut. Ich muss echt nicht alles sehen», erklärt sie.

Tutti würde sofort bei Oliver einziehen

Dann giftet sie in Richtung Tutti: «Irgendwann landet das Ganze ja mal auf den Rippchen, wenn man ständig Kuchen isst.» Um sich die Angebetete ihres Sohnes zur Brust zu nehmen, schickt sie Oliver auf einen Verdauungsspaziergang. Sie will von Tutti wissen, ob sich die Hasenfreundin denn vorstellen könnte, zu ihrem Liebsten zu ziehen. Tuttis sofortige Zustimmung löst bei der kritischen Vielleicht-Schwiegermutter erneut Skepsis aus: «Würdest du also so ohne weiteres einfach deine Heimat verlassen? Das ist ja eher ungewöhnlich», sagt sie. «Eigentlich guckt man ja erstmal und zieht dann zu dem anderen.» Fortsetzung folgt ... (bcv)