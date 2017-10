Smalltalk mit Rapper Mimiks (25): «Meine Freundin Anja Zeidler ist noch engagierter als ich»

Sie kommen gerade von einer Projektreise nach Mosambik zurück. Was haben Sie dort genau gemacht?

Ich war mit den Hilfsorganisationen Viva con Agua und Helvetas unterwegs, die sich beide vor Ort für sauberes Trinkwasser einsetzen. Wir – die JAS CRW und ich – unterstützen sie von der künstlerischen Seite her. Wir haben dort einen Song mit lokalen Künstlern aufgenommen, einen Videoclip gedreht, ein Konzert gegeben und die Wasserprojekte vor Ort besichtigt.

Mit welchen Eindrücken sind Sie zurückgekehrt?

Mit zu vielen, um das hier so kurz und knapp zusammenzufassen. Diese Reise war ein richtiger Flash. Es braucht Zeit, das alles zu verarbeiten.

Trotzdem: Was ist zuvorderst?

Wir haben im Norden von Mosambik bei einer Familie übernachtet. Mitten im Busch, in einer Lehmhütte. Fernab von fliessend Wasser, Strom und Toiletten. Das war sehr eindrücklich.

Konnten Sie sich mit den Leuten verständigen?

Wir haben es zumindest versucht, ja. Wir hatten zum Glück Leute dabei, die Portugiesisch sprechen. Die Einheimischen meinten, wir seien die ersten Europäer, die intensiven Kontakt gesucht und gefunden hätten.

Sie haben einen Song mit mosambikanischen Künstlern aufgenommen, sind in Maputo aufgetreten. Können Sie damit etwas bewirken?

Ja, ich glaube schon. Dabei wird uns einerseits der Dokfilm über die Reise und andererseits der Song helfen. Der ist ein verdammter Hit geworden, das schwöre ich. Hoffentlich werden viele Leute dadurch auf die Arbeit von Viva con Agua aufmerksam.

Sie setzen sich für sauberes Wasser in Entwicklungsländern ein. Teilt Ihre Freundin, Fitnessmodel Anja Zeidler, Ihr Engagement?

Ja, das tut sie. Was Dinge wie Ernährung, Kleidung und Nachhaltigkeit betrifft, ist Anja sogar noch eine Spur engagierter als ich. In sozialen und politischen Belangen gehe ich jedoch mehr in die Tiefe.