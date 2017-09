So trainiert die Schweizer Pole-Fitnesskönigin: Daniela Baumann hängt am Mann

Sie hat Pole-Fitness als Sportart grossgemacht und betreibt mittlerweile 15 Studios! Daniela Baumann (50) sagt: «Fitness ist keine Frage des Alters, sondern des Willens und eiserner Disziplin.»

Ihr neuster Clou: ein Sportprogramm speziell für Paare! Dabei trainiert man mit dem eigenen Körpergewicht. «Das Besondere ist, dass man dieses Workout gemeinsam überall anwenden kann. Ob zu Hause oder outdoor, egal, wo man sich befindet», erklärt die Sportlerin gegenüber BLICK.

Ausserdem kann man mit seinem Partner so auch noch direkt auf Tuchfühlung gehen. Wie das aussieht, präsentiert Baumann in ihrem Video – und hüpft leichtfüssig auf die Hüfte ihres Ehemannes Fabrice (35). So macht das Training doch gleich doppelt Spass! (paf)