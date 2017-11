Sportler Parilla Jr. aus Olten fand letzte Beziehung «katastrophal»: «Wir Bodybuilder können nicht mit einer normalen Person zusammen sein»

Endlich hat er die Richtige gefunden. Fitness-Athlet Parilla Jr. (20) aus Olten ist seit gut drei Wochen vergeben und endlich richtig glücklich. Denn: «Sie ist wie ich Bodybuilderin und hat Verständnis für meinen Lifestyle.» Das war nicht immer so. Die Beziehung mit seiner Ex-Freundin sei «katastrophal» gewesen. «Sie war eifersüchtig auf den Sport.»

Parilla Jr.s Freundin hat Verständnis für seinen Lifestyle

Im Spätsommer versuchte er noch die Liebe am TV zu finden. Als jüngster Teilnehmer und erster Schweizer nahm er an der RTL-Kuppelshow «Take me out» teil. Eine Freundin fand er dadurch nicht.

Nun hat er eine Frau an seiner Seite, die ebenfalls Sportlerin ist und Verständnis dafür hat, dass er fünf- bis sechsmal in der Woche trainiert. Noch besser: Sie begleitet ihren Liebsten direkt mit ins Gym. Rivida heisst sein Schatz, stammt aus Langenthal und ist 19 Jahre alt.

Keine Beziehung zwischen Sportler und Nicht-Sportler

Parilla Jr. ist überzeugt: «Wir Bodybuilder können nicht mit einer normalen Person zusammen sein.» Jemand, der nicht in der Szene sei, wisse nicht, wie man sich bei einem Wettkampf zu verhalten habe. «Mein nächster Wettkampf ist sehr wichtig für mich, der EVLS Showdown Prague, da darf man keinen privaten Stress haben, es muss perfekt laufen.» Und es gibt keine Ausnahmen? «Nein. Es kann nicht klappen.»

Mit seiner Rivida hat der Men’s-Physique-Sportler sein perfektes Gegenstück gefunden. Er schwärmt: «Wir gehen zusammen ins Gym und essen das Gleiche, jeder bekommt seine Food Boxen von David's Fitness Food. Wir kicken uns gegenseitig in den Arsch.» (paf)