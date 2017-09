Mit dem Youtube-Kanal «Youngbulanz» will das SRF eine junge Zielgruppe im Alter zwischen 13 und 17 Jahren erreichen. Die ehemalige Joiz-Moderatorin Sarah Christen (25) und Schauspieler Kevin Oeler (28) werden deshalb im Format «Dr. Bock» zum Schweizer Dr.-Sommer-Team. Das aktuelle Thema: Masturbation bei Jungs.

Schon zu Beginn des Videos meint Oeler: «Egal, was deine Kollegen sagen, es gibt kein Richtig oder Falsch!» Trotzdem lässt es sich das Moderationsduo nicht nehmen, während den nächsten rund fünf Minuten «zehn Tipps zur ultimativen Selbstbefriedigung» zu geben.

Sextoy zur Illustration

Sogleich beginnen sie mit der «Königsdisziplin», der Grifftechnik: «Ihr könnt streicheln, pumpen, melken, massieren – egal was, einfach mal ausprobieren, anstatt einfach nur runter und rauf.» Kurzerhand nehmen sie einen Dildo hervor und erläutern gängige Griffe wie «die gleitende Hand». Ohne mit der Wimper zu zucken, demonstriert Oeler voller Elan am Sextoy, wie die Bewegungen am männlichen Glied aussehen sollen. Im ähnlichen Stil geht es während der nächsten Tipps weiter.

Witze zur Auflockerung

Auffallend: Wenn sich ihr Moderations-Gschpänli in den Erklärungen verliert, versucht Christen die Situation aufzulockern. Ob ihr die Situation unangenehm ist? In den Kommentaren schreibt ein User: «Kann es sein, dass ihr zwei eure Pubertät erst jetzt auslebt? Die Produzenten auch gleich? Und für das zahlen wir?»

Beim SRF sieht man es nicht ganz so eng. Stefano Semeria (51), Leiter Junge Zielgruppe, erklärt auf Anfrage von BLICK: «Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Videoformat einen Beitrag zur wichtigen, umfassenden sexuellen Aufklärung der Schweizer Jugend leisten können.»

Grosser Informationsbedarf

Dies scheint im Moment nötig zu sein, wie er weiter ausführt: «Laut Sexualtherapeutin Dania Schiftan, die uns in diesem Format beratend zur Seite steht, gibt es bei Schweizer Teenagern und Jugendlichen einen grossen Aufklärungs- und Informationsbedarf. Junge Menschen kommen heute über das Internet früher in Kontakt mit Themen der Sexualität als noch vor ein paar Jahren, darunter auch mit Pornografie. Untersuchungen zeigen, dass das Wissen über Sexualität dennoch teilweise auf einem sehr tiefen Niveau ist.»

Dass die Moderatoren für ihre Aufklärungsversuche mit Dildos vor der Kamera hantieren, ist für Semeria kein Problem. «Auch in Schweizer Schulen – Sexualunterricht ist verpflichtender Teil des neuen Lehrplans 21 – werden zum Teil Hilfsmittel zur Veranschaulichung und Aufklärung verwendet.»

Übrigens, SRF hat nicht nur ein Herz für die Herren der Schöpfung: Am Freitag soll es auch Selbstbefriedigungs-Tipps für Frauen geben. (bnr)