Stil von: Liya Kebede

Mit 20 Jahren zog die heute 39-Jährige nach Paris, um sich den Traum vom Modeln zu verwirklichen – mit Erfolg. Noch im selben Jahr wurde die Äthiopierin von Gucci gebucht, es folgten Aufträge von Yves Saint Laurent und Chanel. 2009 spielte Liya Kebede die Hauptrolle in «Wüstenblume». 2005 schon wurde sie UN-Sonderbotschafterin für die Weltgesundheitsorganisation. Sie hat ihre eigene Modemarke «Lem Lem», was in ihrer Sprache «erblühen» bedeutet. Mit ihren Kleidern setzt sie auf Nachhaltigkeit. Sie selbst kleidet sich elegant, gerne in klaren Farben.