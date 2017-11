Suchinteresse nach Harrys Verlobter steigt um 2200 Prozent: Meghan Markle löst Suchorgie auf Pornhub aus

Das dürfte die Queen nicht unbedingt erfreuen! Seit der Kensington-Palast am Montag den Gerüchten endlich ein Ende machte, und die Verlobung von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) offiziell bestätigte, ist die Schauspielerin eine gefragte Frau – auch in der Welt des Pornos.

Blog-Post mit genauen Statistiken

Wie die Schmuddelseite Pornhub bekannt gab, stieg die Suchfrage nach Sexfilmchen von Markle um unfassbare 2206 Prozent. Dies verkündet Pornhub in einem Blogpost auf ihrer «Insights»-Seite. «Normalerweise beschränken sich royale Suchanfragen auf fiktionale Charaktere wie Prinzessin Peach oder Prinzessin Leia, doch die Verlobungsankündigung sorgte für einen massiven Suchanstieg nach der baldigen Adeligen Meghan Markle», heisst es in dem Schreiben.

Amerika noch vor England

In den Grafiken der Porno-Website ist ausserdem erkennbar, wer denn genau den Namen von Harrys Verlobten in das Suchfeld eintippt. Überraschenderweise sind dabei die Porno-Konsumenten aus Grossbritannien mit einem Anstieg von 2242 Prozent nicht an der Spitze, sondern werden von den Amerikanern mit stolzen 2273 Prozent abgehängt. Auch die Schweiz befindet sich in der illustren Pornhub-Runde. Mit einem Anstieg von 1547 Prozent befinden wir uns auf dem fünfzehnten Platz, direkt hinter Neuseeland (1589 Prozent).

Es ist nicht das erste Mal, dass Markle auf Pornhub für erhöhten Traffic sorgt. Als das Königshaus im November 2016 die Beziehung des Prinzen und der Schauspielerin bekannt gab, stieg die Porno-Nachfrage um 1430 Prozent.

Auf Pornhub findet man nichts

Wer nun aber tatsächlich darauf hofft, dass Markle sich vor ihrer Transformation zur baldigen Royal-Gemahlin in der Horizontalen filmen liess, wird enttäuscht. Auf Pornhub findet man lediglich die altbekannten Sexszenen aus Markles Zeit als Hauptdarstellerin des TV-Dramas «Suits». Die findet man allerdings auch auf Youtube. (klm)