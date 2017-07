Manchen Fans ist kein Aufwand zu gross, um ihre Idole live zu sehen. Auch Lori Shortall (48) ist ein sogenannter Superfan. Kein Weg war ihr zu weit, kein Preis zu hoch, um Adele (29) auf der Bühne zu erleben. Die Kanadierin gab bisher unglaubliche 10'000 Franken für diesen Traum aus. Gesehen hat sie die Sängerin aber bisher nie – die Konzerte wurden immer wieder abgesagt. Jetzt bittet sie die Sängerin um Hilfe.

Fast 30'000 Kilometer legte sie zurück

Shortall versucht ihr Glück seit 2011, reiste damals nach Texas (USA), 2016 nach Arizona und dieses Jahr schliesslich nach London (GB). Fast 30'000 Kilometer legte sie für die Sängerin zurück. Die Konzerte wurden immer abgesagt, als sie bereits in der Stadt war, wo die Gigs stattfinden sollten. Flug-, Fahr- und Hotelkosten waren bezahlt – völlig umsonst.

Ihr sei bewusst, dass Adele das nicht mit Absicht mache, sagt sie zu «The Sun»: «Es muss hart sein für sie. Aber ich kann einfach mein Pech nicht fassen.» Nun wird sie die Sängerin möglicherweise nie live sehen. Bereits bevor sie Ende vergangene Woche das Konzert in London absagen musste, weil sie Probleme mit den Stimmbändern hat, kündigte Adele an, dass es ihre letzte Tour sein könnte (BLICK berichtete).

«Hilf einem Mädchen»

Nun wendet sie sich direkt an die Sängerin und schreibt auf Facebook: «Adele, es ist das dritte Mal, dass du mir abgesagt hast! Ich bin nach all den Reisen an die abgesagten Konzerte pleite.» Sie wisse, dass der ganze Aufwand ihre Entscheidung sei, «aber das ist unglaublich!»

Darum bittet sie die Sängerin nun um ein persönliches Treffen: «Hilf einem Mädchen. Alles, was ich will, sind fünf Minuten von deiner Zeit und eine Tasse Tee.» Ob es zu einem Happy End kommt und Shortall ihr Idol tatsächlich trifft, bleibt abzuwarten. Bisher hat Adele nicht auf die Bitte reagiert. (kyn)