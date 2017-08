Swift meldet sich mit Rache-Song zurück: «Die alte Taylor ist tot»

Pop-Queen Taylor Swift (27) ist zurück und das ganze Internet dreht durch! Gestern Nacht hat die US-Sängerin ihre neue Single «Look What You Made Me Do» veröffentlicht. Bereits in den ersten Stunden wurde der Song alleine auf Youtube über eine halbe Million Mal angeklickt.

«Tut mir leid, die alte Taylor ist tot», singt die 27-Jährige und gibt damit bereits die musikalische Richtung vor. Der neue Sound von Swift hat nämlich gar nichts mehr mit ihren fröhlichen Country- und Pop-Hymnen aus vergangenen Tagen zu tun, sondern klingt nach Electro-Pop, wie ihn Swifts Freundin Lorde (20) fabriziert.

Auch das dazugehörige Musik-Video hat Kultpotenzial: Ein düster-romantischer Comic-Clip im Stil von Kult-Regisseur Tim Burton (59).

Schlangenschlacht mit Kim Kardashian

Was die Popwelt und die Fans aber am meisten interessiert: An wen richtet sich Taylors Hass-Song? Sind es tatsächlich Reality-Queen Kim Kardashian (36) und Ehemann Kanye West (40), wie die meisten Fans vermuten? Mit beiden hatte der Popstar in der Vergangenheit seine Differenzen.

Swift-Fans haben in den letzten Tagen Kardashians Instagram-Account regelrecht mit Schlangen-Emojis überschwemmt – in der Social-Media-Sprache ein Zeichen für Rache. Schlangen spielen denn auch in Swifts Video eine grosse Rolle: «Schau, zu was du mich gebracht hast», singt sie vorwurfsvoll dazu und lässt dabei den Adressaten ihres Zorns offen.

Die Schlangenschlacht zwischen der Hit-Sängerin und dem Reality-Star hat übrigens schon letztes Jahr begonnen. Damals haben Kardashian-Fans nach einem Zwist der beiden Taylors Instagram-Account mit Schlangen-Emojis bombardiert.

Neues Album erscheint im November

Mit ihrer Single «Look What You Made Me Do» beendet Taylor Swift ihre dreijährige musikalische Pause. Ihr letztes Album «1989» wurde allein in den USA mehr als zehn Millionen Mal verkauft. Swifts neues Album, ihr sechstes Studioalbum «Reputation» («Ruf»), erscheint am 10. November.