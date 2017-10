Fetisch-Spiele, Gruppensex und Sperma-Pool – im «Tatort: Hardcore» ging es gestern ordentlich zur Sache. Mittendrin: die Jungschauspielerin Helen Barke (22). Sie verkörperte die ermordete Porno-Darstellerin Luna.

Für eine Szene sass Barke in einem roten Planschbecken, gefüllt mit einer Brühe aus Körperflüssigkeiten. Sie trug ein knappes Bikini und wurde von einer Männerrunde angestarrt. «Ich habe mich im ersten Moment wie ein Tier im Käfig gefühlt», gesteht sie im Interview mit «Spot on News». Sie habe sich hilflos gefühlt. «Man kommt sich vor wie ein Objekt, mit dem man machen kann, was man will.»

«Wer sagt beim ‹Tatort› schon Nein?»

Als Schauspielerin sei es jedoch ihr Job, sich in eine andere Person hineinfühlen zu können. Zur Vorbereitung auf die Rolle habe sie ausführlich mit dem Regisseur und Drehbuchautoren Philip Koch (35) gesprochen. «Dann habe ich einige Interviews ehemaliger Pornodarstellerinnen gelesen (...).»

Sie respektiere die Arbeit im Sex-Milieu und verurteile die Branche nicht. Die 22-Jährige betont: «Für mich wäre die Arbeit als Pornodarstellerin aber natürlich niemals eine Alternative.» Auf die Frage, ob es denn kein Widerspruch sei, eine Pornodarstellerin vor der Kamera zu verkörpern, meint Barke: «Mal ehrlich, wer sagt beim ‹Tatort› schon Nein?» (paf)