«Terminator»-Reunion für den sechsten Teil: Linda Hamilton kommt wieder

Sie kommt zurück! Nach mehr als 25 Jahren gibt es am Set des neusten Teils der «Terminator»-Serie eine Wiedervereinigung zwischen Arnold Schwarzenegger (70) und Linda Hamilton (60). Dies verkündete Produzent James Cameron (63) laut «Hollywood Reporter» an einem Privatanlass in Los Angeles.

«Linda hatte einen Rieseneinfluss auf weibliche Action-Stars nach ihr. Und dass sie als erfahrene Kriegerin zurückkehrt, soll für die Gleichberechtigung der Geschlechter im Film ein Zeichen setzen. Wir haben ständig 50- oder 60-jährige Männer, die Bösewichte killen. Doch Frauen in ihrem Alter gibt es in solchen Actionfilmen nicht.»

Kultfigur Sarah Connor

Linda Hamilton spielte 1984 im Sci-Fi-Klassiker «Terminator» zum ersten Mal die Rolle der taffen Sarah Connor, einer Kellnerin, die von einem Killer-Roboter aus der Zukunft gejagt wird. Auch in der Fortsetzung von 1991 war Hamilton wieder mit dabei, für die nächsten drei Folgen setzte sie aber aus. In «Terminator: Genisys» wurde die Kultfigur stattdessen von «Game of Thrones»-Star Emilia Clarke verkörpert.

Nun ist das «Terminator»-Dreamteam – Arnie, Hamilton, Cameron – also zum ersten Mal seit 1991 wieder vereint. Und auch die Handlung des Films soll sich an der alten Schule orientieren. Laut Insidern soll die Geschichte des sechsten «Terminator» zeitlich direkt auf «T2 – Tag der Abrechnung» folgen. (ds/klm)