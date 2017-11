Sie sang sich die Stimme aus dem Leib und brillierte. Petra Wydler (28) hat bei «The Voice of Germany» als vierte Schweizerin die nächste Runde erreicht. Mit dem Song «The Story» von Brandi Carlile (36) überzeugte sie nicht nur das Publikum, auch Coach Samu Haber (41) war von der Solothurnerin dermassen angetan, dass er sie als Allerletzte in sein Team holte.

Petra Wydler hörte den Buzzer nicht

Am Anfang hat Wydler gar nicht begriffen, dass Samu für sie gebuzzert hat, wie sie gegenüber der «Solothurner Zeitung» verriet: «Ich habe es lange nicht realisiert, dass sich ein Juror umgedreht hat. Den Buzzer hört man nicht, der Stuhl der Coaches dreht sich sehr langsam.» Als sie es dann doch endlich realisierte, rutschte ihr das Herz in die Hose: «Ich wurde super nervös, obwohl ich es gar nicht hätte sein müssen. Samu kam schon auf mich zu, als ich noch am Singen war.» Der finnische Musiker war der Einzige, der für Petra den Buzzer gedrückt hat. Kein Problem für Wydler – sie habe Haber so oder so als Coach bevorzugt.

«Bist du eine Doppelgängerin?»

Das Highlight des Abends war Rita Oras (26) Auftritt. Klammheimlich schlich sich die Sängerin aus London auf die Bühne und performte ihren Tophit «Your Song». Nach dem ersten Refrain wurde auch schon drauflos gebuzzert. Alle Stühle drehten sich und die Überraschung war den Juroren ins Gesicht geschrieben. Nur Yvonne Catterfeld (37) war sich nicht so sicher, wer genau vor ihr stand: «Bist du eine Doppelgängerin?» Lachend bestätigte die Sängerin, dass sie tatsächlich die richtige Rita Ora sei. Die gebürtige Kosovarin wird nicht als Kandidatin, sondern als Gastjurorin Mark Forster (33) unter die Arme greifen und die Kandidaten mitcoachen. (hfd)