Todesfall, Klage, Krankheit: «Bachelor»-Julia erlebt ein Horror-Jahr

Danke an Alle Menschen die in schweren Zeiten meine Hand nicht losgelassen haben! Danke an alle mein (wie ihr sagt) #teamjulia #emo#77iP## und Danke an die die immer an mich glauben! Ihr gebt mir so viel Kraft. #bachelorschweiz #bachelor#warnerbros#marokko#marakesh#flower#roses#red#heaven#daddy#i#love#you#sun#glasses#michaelkors#dress#hair#makeup#instagood#happy

A post shared by Julia Oemler (@julia_bachelor_2017) on Dec 4, 2017 at 4:14am PST