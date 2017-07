Total Fähr-liebt: Linda flittert am Golden Gate

Letzten Samstag war es so weit: Die ehemalige Schönheitskönigin und heute erfolgreiche Schlagersängerin Linda Fäh (29) trat mit ihrem langjährigen Freund Marco Dätwyler (33) am Comersee in Italien vor den Traualtar. Nun grüsst die Sängerin aus den Flitterwochen in den USA. Erste Station war San Francisco. Verliebt küsst sich das Ehepaar vor der Golden Gate Bridge. Dann geht es für die beiden weiter nach Los Angeles an den Venice Beach, den sie per Velo erkunden. Dass sie auch an ihren schönsten Tagen ihre Fans nicht vergisst, beweist die Sängerin mit vielen Fotos, die sie auf Instagram für sie postet. (plt)