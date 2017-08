Transgender-Frauen wollen Miss Schweiz werden: «Wichtige Zeichen der Akzeptanz und des Fortschritts»

Krönt die Schweiz bald die erste Transgender-Miss? Über 1000 Frauen wollen gemäss «20 Minuten» die neue Miss Schweiz werden. Die Vielfalt unter den Bewerberinnen ist gross: Unter den Kandidatinnen seien auch zwei Transgender-Frauen. Dass eine Transfrau zur nächsten Schweizer Schönheitskönigin gewählt werden könnte, ist für Transgender Network Switzerland ein wichtiges Exempel.

«Wir freuen uns natürlich, dass eine so grosse und bekannte Veranstaltung sich bewusst und explizit offen für Transfrauen zeigt», sagt Mediensprecherin Janna Kraus zu BLICK. «Solche Dinge sind wichtige Zeichen der Akzeptanz und des Fortschritts für die Transgemeinschaft, die sich im Alltag, in der Politik und in den Medien immer wieder mit Ablehnung, Gewalt und Diskriminierung konfrontiert sieht.»

Respektvoller Umgang mit den Kandidatinnen

Für die Schweizer Organisation von und für Transmenschen sei es wichtig, dass Veranstalter und Medien respektvoll mit dem Thema und den Kandidatinnen umgehen. «Wir werden die Wahl weiterhin verfolgen und darauf achten, dass dieser respektvolle Umgang auch eingehalten wird.» Laut Angela Fuchs, Mitorganisatorin der Miss-Schweiz-Wahl, habe eine der Transgender-Bewerberinnen angekündigt, den Schönheitswettbewerb aktiv nutzen zu wollen, um auf das Thema aufmerksam zu machen.

«Sie meint, dass es für eine Transgender-Miss wohl noch zu früh ist»

«Sie meint, dass ihre Chancen zu gewinnen, gering seien und es für eine Transgender-Miss wohl noch zu früh ist», sagt Fuchs zu BLICK. Für Janna Kraus von Transgender Network Switzerland ist aber klar: «Wir würden uns freilich wünschen, dass es bereits selbstverständlich wäre, in einer Gruppe von Frauen auch Transfrauen vorzufinden.»