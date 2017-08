Traumatisierte Angelina Jolie mit Casting-Methode Kinder? «Ich wäre selbst schockiert, wenn das passiert wäre»

Angelina Jolie (42) ist stinksauer auf «Vanity Fair». Das renommierte US-Magazin behauptet, die Schauspielerin und Regisseurin, die für ihr humanitäres Engagement bekannt ist, habe grausame Casting-Methoden angewandt und dabei Kinder misshandelt und traumatisiert.

Für ihr Netflix-Drama «First They Killed My Father», suchte Jolie in kambodschanischen Waisenhäusern, Zirkussen und Schulen nach einer passenden Kinder-Darstellerin. Wie «Vanity Fair» berichtet, habe man beim Casting allerdings besonders grausame Methoden angewandt: Den Kindern sei Geld angeboten worden und sie sollten sich vorstellen, wofür sie dieses bräuchten. Nachdem sie das Geld genommen hatten, seien sie dazu gezwungen worden, es wieder zurückzugeben.

Hauptdarstellerin war wegen Casting-Methode völlig aufgelöst

Vor allem das Mädchen, das die Hauptrolle bekam, hätte sehr unter dieser Casting-Aktion gelitten, behauptet die Autorin des Artikels: «Sie war das einzige Kind, das das Geld sehr, sehr lange angesehen hat.» Als das Mädchen dazu aufgefordert wurde, es zurückzugeben, sei sie von Emotionen überwältigt worden: «Als sie später gefragt wurde, für was das Geld war, sagte sie, ihr Grossvater sei gestorben und sie hätten nicht genug Geld für eine Beerdigung.»

Jolie wehrt sich gegen Vorwürfe

Angelina Jolie streitet die Vorwürfe vehement ab. In einem Statement für das Branchenblatt «Variety» erklärt die UNHCR-Sonderbotschafterin und Oscarpreisträgerin, dass ihre Casting-Methode völlig falsch verstanden worden sei. Die Geldübergabe sei eine rein gespielte Übung gewesen für eine Filmszene. Die Behauptung, dass während des Castings einem Kind Geld weggenommen wurde, sei «falsch und erschütternd», so Jolie. «Ich wäre selbst schockiert, wenn das passiert wäre», erklärt die sechsfache Mutter.

Während des Drehs ihres Filmes sei ganz besonders auf das Wohlergehen der Kinderdarsteller geachtet worden, sagt Jolie. Eltern, Ärzte und Organisationen seien am Set ständig vor Ort gewesen. (brc)