Trendforscherin prophezeit Ende der Influencerinnen: Wie gut geht es Xenia und Co.?

Was ist ein Influencer?

68 Prozent der Influencer («Beeinflusser») sind junge Frauen, fand die Influencer-Studie 2017 der Onlineplattform Indahash heraus. Ihr Ziel ist, so viele Follower wie möglich an sich zu binden – indem sie sich selbst präsentieren und zeigen, was sie tragen, wo sie shoppen, was sie essen oder wie ihr Fitnessprogramm aussieht. Mit Modelabeln und anderen Luxusgüterherstellern schliessen sie Verträge ab: Je mehr Follower sie haben, desto mehr Geld bekommen sie von den Firmen.