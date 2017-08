Trotz Quotenhoch: Nach «Üse Buurehof» gibts keinen vierten «Üse»-Teil mehr: SRF setzt Remo und Co. ab

Zuschauer, Kritiker und Fachleute sind sich einig: Die Doku-Reihen «Üsi Badi» (2010), «Üse Zoo» (2013) und dieses Jahr «Üse Buurehof» gehören zum Nachhaltigsten, was SRF in den letzten Jahren ausstrahlte. Heute Abend (SRF 1, 20.05) kommt es zum berührenden Finale: Bei Dominique (25), Niklaus (50), Remo (50) und Co. fliessen beim Abschied vom Erlebnisbauernhof Weiernheim in Winikon LU die Tränen – und auch bei den Zuschauern wird kein Auge trocken bleiben.

Während die Würste am Feuer brutzeln und Dominique beim Lesen eines Gedichts an die Gastfamilie in ein herzergreifendes Schluchzen verfällt, werden wir uns ein letztes Mal bewusst: So wertvoll und dankbar sind diese sechs TV-Helden für unsere Gesellschaft. Wir werden sie in unseren Herzen behalten.

«Die Geschichte ist erzählt»

Daher stimmt es etwas traurig, dass SRF keine weiteren Reihen mehr produzieren will. «Das Projekt findet mit der dritten Staffel seinen Abschluss, weil wir denken, dass die Geschichte in dieser Form nun erzählt ist», verkündet Tom Schmidlin, der stellvertretende SRF-Unterhaltungschef, überraschend auf Anfrage von BLICK. Er betont: «Es war eine wunderbare Reise und ein grosses Abenteuer für alle Beteiligten während der letzten sieben Jahre.»

Die Absetzung der beliebten Serie erstaunt trotzdem: Denn jeweils 417’000 Zuschauer hatten sich die sechs bisherigen Folgen angeschaut – sehr gute Werte am Montag im Sommerprogramm. Man habe viel positives Feedback seitens der Zuschauer bekommen, betont Schmidlin zudem. Vor allem der respektvolle und natürliche Umgang mit Menschen mit Behinderung sei gelobt worden. SRF plant die Serie für einen internationalen Wettbewerb der Europäischen Rundfunk Union (EBU) einzureichen. Auch eine Teilnahme an weiteren Festivals wird derzeit diskutiert.

Neue Formate in Aussicht gestellt

Etwas lässt aufatmen: Auch wenn die Reihe jetzt abgeschlossen sei, wolle man neue Formate in diese Richtung entwickeln. Schmidlin: «Wir arbeiten aber an neuen Konzepten, die die Lebenswelten und Geschichten von Menschen mit Behinderung zum Thema haben.»

Klar ist aber auch: Remo und seine Freunde sind uns ans Herz gewachsen, sie haben eine tiefe Identifikation geschaffen – diese wird künftig fehlen und muss mit neuen Protagonisten erst wieder erreicht werden. Bleibt zu hoffen, dass SRF nochmals über die Bücher geht, und es bald heisst: «Üse Zirkus», «Üses Sägelschiff» oder «Üsi Beiz».