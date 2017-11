TV / Serie: David Fincher – die Serie über Serienmörder

Mit «Seven» wurde der damals vor allem als Videoclip-Macher (u. a. Madonnas «Vogue») bekannte ­David Fincher 1995 schlagartig bekannt. Serien­mörder haben den Regisseur seither durch seine imposante Karriere begleitet. Etwa bei «Zodiac» (2007), seinem Film über den ­berühmten Zodiac-Killer.

Nun steht Fincher erneut hinter einem Werk zum Thema. Diesmal allerdings ist es eine Net­flix-Serie. In «Mindhunter» schickt der Regisseur und ­Produzent zwei CIA-Agenten auf einen Roadtrip quer durch die USA. Ihr Ziel sind nicht Sehenswürdigkeiten, sondern die sichersten ­Gefängnisse des Landes.

Dort führen der junge Aufsteiger Holden Ford (Jonathan Groff) und der arrivierte Profiler Bill Tench (Holt McCallany) Interviews mit den schlimmsten Serienkillern des Landes. So erhoffen sie sich neue ­Erkenntnisse: Wie denken diese Leute? Was treibt sie an? Welche ­Muster lassen sich bei ihren schrecklichen Taten erkennen?

Nachdem das ungleiche Duo zuerst interne ­Hindernisse hat über­winden müssen, stossen ihre Nachforschungen auf immer grösseres Echo in US-Regierungskreisen.

Zugegeben – «Mindhunter» braucht ein wenig, um in die Gänge zu kommen. Doch dann entpuppt sich diese Serie über Serienkiller als echter Volltreffer mit stylischen Retro-Bildern und unerwartet viel Humor. Der tolle Mix aus «Zodiac»-­Atmosphäre, «Mad Men»-Ästhetik und der Grausamkeit von «Seven» beweist zudem, dass Fincher auf ­«seinem» Gebiet kaum ­jemand etwas vormacht.