TV/Serie: «Star Trek Discovery» – Start geglückt

Gross war die Geheimnistuerei um die neue «Star Trek»-Serie. Anders als üblich gabs bei der Neuauflage des Sci-Fi-Klassikers keine Vorabkopien für die Presse. Kein Wunder, lag Spannung in der Luft. Zumal der erste Trailer und Gerüchte über Neufassungen von Drehbüchern für ungute Gefühle im Vorfeld gesorgt hatten.

Seit Sonntag in den USA und seit gestern auf Netflix weiss man mehr. Die ersten beiden Folge feierten Premiere – und die Reaktionen schwanken zwischen begeistert und hoffnungsvoll. «Wunderschön», «überraschend», «mutig» und «ungewohnt», so der Tenor der (US)-Kritiker. Vor allem müsse man sich von den Gewohnheiten bisheriger «Star Trek»-Serien lösen: «Man sollte nicht den Fehler machen, mehr vom Gleichen zu erwarten», meinte das Magazin «Forbes». Tatsächlich setzt die neue Show nicht nach, sondern vor den Abenteuern von Scotty, Kirk und Co. ein.

Die bislang teuerste Produktion einer TV-Fassung von «Star Trek» spielt zehn Jahre vor der Originalserie. Es gibt Klingonen, Kommandobrücken und Kanonen. Doch keinen Captain Kirk – und keine lockere TV-Unterhaltung. Denn «Star Trek Discovery», das haben die ersten Folgen klargemacht, setzt auf eine Vertiefung der Materie. Deshalb wirkte der Start wie ein vielversprechender Prolog auf das, was in den nächsten Folgen kommen wird.

Wie meinte Adam Nimoy auf Twitter: «Phänomenale Optik, gross­artige Schauspieler – das Warten hat sich gelohnt!» Als Sohn von Mister Spock muss er es wissen.