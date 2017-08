Grosser Ärger für die Besucher des Open Air Gampel: Nachdem sie über eine Stunde vor der Bühne auf Lil Wayne (34) gewartet haben, mussten die Organisatoren mitteilen, das der US-Rapper aus gesundheitlichen Gründen nicht auftreten werde. Die Fans waren alles andere als erfreut und quittierten die schlechten Nachrichten mit Buh-Rufen und Pfiffen.

Festivaldoktor benötigt

Lil Wayne kam bereits zu spät ans Festival. Und als er endlich mit seinen Nightlinern auf dem Festivalgelände vorfuhr, ging das Drama gleich weiter. «Dann war sofort klar, es gibt ein medizinisches Problem, und wir müssen den Festivaldoktor zu ihm bringen. Dieser hat gesagt, dass er in seiner Verfassung nicht auftreten kann», erzählt Pressesprecher Olivier Imboden «SRF 3».

An was für gesundheitlichen Problemen der Musiker leidet, wissen die Organisatoren «grundsätzlich nicht».

Kein Wunder waren die Besucher hässig: Es ist nicht das erste Mal, dass Lil Wayne seine Schweizer Fans enttäuscht! Mittlerweile ist es das dritte Konzert, das er hier abgesagt hat. Imboden meint: «Bei Lil Wayne musste man beinahe damit rechnen, dass irgendetwas passieren kann. Shit happens.»

«Ich will mein Geld zurück»

Die Besucher des Festivals werden ihm diese kurzfristige Absage wohl nicht so schnell verzeihen, aber auch das Open Air gerät in starke Kritik. Auf Facebook schreiben sich die Fans des Rappers ihren Frust von der Seele. «Ich will mein Geld zurück», «Das geht gar nicht» und «Dieser Wi**ser kann mich mal», heisst es unter anderem zur Absage.

Kein Comeback im Wallis

Auf der Bühne meinte der Moderator: «Er hat versprochen, dass er irgendwann an ein Schweizer Open Air zurückkommt.» Doch eine neue Chance am Open Air Gampel gibt es «garantiert nicht», meint Imboden. Weiter sagt er: «Wir fragen uns: Welcher Veranstalter in der Schweiz bucht den noch?»

Es ist für die Organisatoren nicht das erste Mal, dass ein Main-Act kurzfristig absagt. Bereits vor zwei Jahren konnten die Toten Hosen nicht am Festival auftreten, weil Sänger Campino (55) an einer Stimmbandentzündung litt. Damals fand man mit der deutschen Band Kraftklub einen Ersatz. In diesem Jahr wars zu knapp.

Dafür schliesst sich mit dem Auftritt der Toten Hosen heute Abend der Kreis: Sie werden dem Walliser Publikum nochmals kräftig einheizen. (bnr)