Vor 44 Jahren genügte ihnen noch ein VW-Bus: Als die Stones durchs Emmental rollten

Wenn die Stones kommen, herrscht Ausnahmezustand. So auch in Zürich, wo die Rock-Dinosaurier heute Abend im Letzigrund auftreten. Vor drei Tagen sind sie im Privatjet in Zürich gelandet und werden seitdem von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Das war früher anders. Zu den drei Berner Konzerten im September 1973 reisten Mick Jagger (74), Mick Taylor (68, von 1969 bis 1974 Lead-Gitarrist), Bill Wyman (80, war bis 1993 Bassist) und Charlie Watts (76) per Linienflug und SBB. «Am Bahnhof wurden sie von einem VW-Bus abgeholt und ins Hotel Bellevue gefahren», erinnert sich Jimy Hofer (62). Der spätere Boss der Rocker-Gruppe Broncos war damals Bodyguard der Band.

Keith Richards kam im Ferrari nach Bern

Einer fehlte auf der lustigen Zugfahrt von Zürich nach Bern: Keith Richards (73), der kurz vor Beginn der 73er-Tour in einer Drogenentzugsklinik in Vevey VD den Song «Angie» komponiert hatte. Richards hatte den Flug in Nizza verpasst und raste mit seinem Ferrari von Südfrankreich nach Bern. «Erst unmittelbar vor Beginn des Konzerts kam er in der Festhalle an», erzählt Bobby Leiser (72), der während der Berner Stones-Tage den VW-Transporter zu den drei Konzerten steuerte und die Band betreute.

Koksen in Bern, Käsen im Emmental

Im Hotel Bellevue, in dem sonst Politiker logierten, stürzten sich die Stones auf ein Bankett-Buffet. Das Essen war jedoch nicht für die Band bestimmt, sondern für einen Diplomaten-Empfang. Der verärgerte Direktor empfahl darauf den Stones den Besuch in einem Modeladen in der Spitalgasse. «Kaum waren sie im Laden, kam Champagner und Kokain auf den Tisch», erinnert sich die damalige The-Bronx-Geschäftsinhaberin Marianne Milani an den wilden Nachmittag.

Tags darauf war Bodenständiges angesagt: «Ich chauffierte Jagger und Taylor im VW-Bus durchs Emmental», so Leiser. In der Käserei Schlattacker in Walkringen BE liessen sich die beiden in die Geheimnisse des Käsens einweihen. Zum Abschluss genossen der Sänger und der Gitarrist im Restaurant Zum Bad in Enggistein BE eine Zvieri-Platte. «Die Kellnerin war zwar nervös, sonst aber war alles so wunderbar normal», erinnert sich Leiser an den stillen Stones-Tag im Emmental.