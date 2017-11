Vor der Sendung «+3 Grad» nimmt BLICK Arthur Honegger in die Klima-Mangel: «Ich dusche heiss»

Für das Klima steht es fünf vor zwölf: «10 vor 10»-Moderator Arthur Honegger (38) moderiert heute die grosse Sondersendung «+3 Grad» auf SRF 1. Sie startet um 20.05 Uhr und dauert dreieinhalb Stunden. Die Sendung ist ein Gemeinschaftswerk der TV- und Radiosender der SRG. Zusammen geht man der Frage nach: Wie sähe die Schweiz bei einer um drei Grad höheren Durchschnittstemperatur aus? Wie würde sich unser Leben verändern? BLICK nimmt die Sendung zum Anlass, Arthur Honegger ökologisch auf den Zahn zu fühlen.

Haben Sie heute Morgen kalt geduscht?

Im November? Nein. Dafür bade ich nie allein.

Sind Sie also ein Warmduscher?

Eher heiss.

Sind Ihre Tattoos eigentlich bio?

Weiss nicht. Die aus den USA wohl nicht: Der Typ in New York, der sie gemacht hat, sah nicht gerade nach einem Bio-Freund aus. Immerhin: Die Tats aus der Schweiz sind voll lokal.

Fahren Sie mit dem Velo oder dem Auto ins TV-Studio?

Velo. Oder Skateboard. Ist nicht sehr weit, aber so kriege ich täglich etwas Bewegung, auch gut.

Wie erklären Sie Ihren Kindern den Klimawandel?

Mein Sohn ist noch zu klein, aber meiner Tochter habe ich gesagt: Wir Menschen tun viel, was die Natur und die Luft verändert. So wird es langsam wärmer, darum schmilzt das Eis und fliesst ins Meer. Etwa so.

In Fleisch steckt viel Energie. Welches Menü nehmen Sie in der SRF-Kantine?

Ich esse schon länger kein Fleisch mehr, nur Fisch. «Pescetarier» nennt man das, glaub ich.

Mal überlegt, vegan zu leben?

Öfter, ja. Aber Schoggi und Käse stehen da im Weg.

Benutzen Sie Recycling-WC-Papier?

Gibts auch anderes?

Ist Ihr Hemd aus Bio-Baumwolle?

Echt jetzt: Ich habe mehr als ein Hemd.

Nicht ausweichen. Es interessiert uns, ob Sie danach fragen, wo Ihre Hemden gefertigt werden und aus welchen Rohstoffen.

Das weiss ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ein guter Punkt, vielleicht sollte ich da mehr drauf achten.

Fahren Sie Elektro-Auto?

Noch nicht. Aber einen bestimmten E-Roadster hätte ich schon gern. Wenn er bloss nicht so teuer wäre.

Wie viel Kaffee und Alkohol konsumieren Sie?

Kommt auf den Stress-Level im Redaktions-Alltag an (lacht).

Gibt es bei Ihnen nur saisonale Gemüse und Früchte?

Meistens, ja. Und regional, wo’s geht. Switzerland first.

Wo machen Sie Ausnahmen?

Bananen – mein dreijähriger Sohn liebt Bananen.

Welche Esswaren haben Sie kürzlich fortgeworfen?

Wir verwerten eigentlich alles, und Kompost gibts auch noch.

Wechseln Sie den Fernseher aus, wenn er noch läuft?

Nur, wenn es technisch nötig wird. 4K haben wir noch nicht.

Wenn Sie Ferien buchen: Wo achten Sie auf Ökotauglichkeit?Wenn möglich ohne Flug reisen, bei Freunden und Familie wohnen statt im Hotel.

Wie oft und wie viel fliegen Sie?

Nicht mehr so viel wie früher: Als USA-Korrespondent muss man alle paar Wochen fliegen, nicht sehr klimafreundlich.

Und im Supermarkt: Nehmen Sie die Papier- oder Plastiktüte?

Weder noch. Meistens einen Rucksack.

Verhüten Sie ökologisch?

Witzig. Nur der BLICK kann so eine Frage stellen.

Ihre grösste Klimasünde?

Fliegen, immer noch. Und Kokoswasser, ich bin süchtig nach dem Zeug.

Wo haben Sie sich verbessert?

Wir lassen das Auto öfter stehen, und wir essen bewusster.

Was lernen wir, wenn wir Ihre Sendung heute sehen?

Wie der Klimawandel die Schweiz verändern wird, und wie wir damit umgehen können.

Steigt nach der Ausstrahlung die Temperatur nur noch um zwei statt drei Grad an?

Das liegt letztlich an uns allen – Politik, Industrie, Konsumenten. Weiter wie bisher ist jedenfalls keine Option.

Wie warm ist es im Schlafzimmer?

Erdwärme. War aber nicht unsere Entscheidung, wir leben in einer neuen Überbauung – übrigens mit nur 3,5 Zimmern, apropos Fussabdruck (er lacht).