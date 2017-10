WC «wie in Afrika»: Schweizer TV-Bauer brüskiert deutsche Hofdamen

Marlies oder Heike: Wer darf mit zu André (60) auf die einsame Hütte in den Freiburger Alpen? Der Ziegenwirt, der das Scheunenfest in Deutschland schwänzte, weil er sich um seine Geissen kümmern musste, liess gestern Abend in «Bauer sucht Frau» seine beiden Hofdamen antanzen: Bei Schaumwein und Käsefondue in der Dorfbeiz wollte er Heike (55, Arzthelferin) oder Marlies (58, Gymnastiktrainerin) besser kennenlernen.

«Ich finde Heike und Marlies beide sehr charmant. Es ist sehr schwer für mich, eine Entscheidung zu treffen, wen ich mit auf mein Chalet nehme», sagt er dazu. Zu schwer, wie sich zeigen sollte: André lädt kurzerhand beide Damen in seine Hütte ein – und «pfercht» sie zum Transport in den Kofferraum seines Autos. Nicht sehr zur Freude seiner weit gereisten Gäste.

Schock bei der Toilette

Und auch in seiner selbst gebauten Hütte herrscht bei Heike und Marlies nicht nur eitel Sonnenschein. Besonders Heike kann sich nicht damit anfreunden, dass in dem Chalet kein fliessendes Wasser vorhanden ist. «Wenn ich bei Ziegen und Hühnern ausmiste, will ich anschliessend duschen können», so ihr Credo. Dann zeigt sie schockiert auf das WC: «Hast du auch hier kein fliessendes Wasser?»

Für André ist sein Plumpsklo kein Problem: «Wie in Afrika: Mit dem Kübel Wasser reingiessen und umrühren – fertig!» Dann sagt er: «Die moderne Zivilisation gefällt mir nicht. Die Natur ist genug für mich.»

Ob sich seine Frauen an diesen Lebensstil gewöhnen können? «Schade, aber ich habe mich nun mal auf den Mann André beworben – und deshalb bin ich hier», fasst Marlies ihre Gemütslage zusammen.