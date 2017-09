Wegen Horrorfilm-Start von «Es»: US-Cops haben Angst vor roten Ballons

Rote Ballons sorgen in einer US-Kleinstadt für Angst und Schrecken! Kein Witz: In der Kleinstadt Lititz im US-Bundesstaat Pennsylvania tauchen in den letzten Tagen überall rote Ballons auf, die an Kanaldeckel gebunden sind. Ganz genau so wie im Schock-Roman «Es» von Stephen King (69) aus dem Jahr 1986, in dem Horror-Clown Pennywise mit roten Ballons Kinder in die Kanalisation lockt, um sie dann auf grausame Weise zu töten.

«Wir waren total verängstigt»

Wenige Tage vor dem US-Start des neuen «Es»-Kinofilms taucht der fiktive Horror nun plötzlich in der Realität auf. Das macht sogar der Polizei aus Lititz Angst: «Wir wissen die Kreativität der Täter zu schätzen», schreiben die Beamten auf Facebook. «Aber die Verantwortlichen sollten wissen, dass wir total verängstigt waren, als wir die Ballons entfernen mussten!» Die Unbekannten sollen sofort mit der Grusel-Aktion aufhören, fordern die Polizisten. Ihr Facebook-Aufruf wird zum Internet-Hit, Medien auf der ganzen Welt berichteten darüber.

Bereits 1990 wurde «Es» als TV-Zweiteiler verfilmt. Damals mit Tim Curry (70) als Pennywise, dessen Darstellung massgeblich zum Kultcharakter der Geschichte beitrug. Und die Fans können es offenbar wirklich kaum erwarten, dass das Schrecken in Clown-Gestalt zurück ins Kino kommt: Nicht nur in Pennsylvania sieht man in diesen Tagen rote Ballons, sondern auch in Sydney. Dort allerdings mit einem direkten Hinweis zum Filmstart von «Es» (auf englisch «IT»).

Sogar Kult-Autor Stephen King selbst lässt es sich nicht nehmen, bei der Grusel-Ballon-Aktion mitzumachen. Wie verschiedene amerikanische TV-Stationen berichten, tauchte in den letzten Tagen ein einzelner roter Ballon im Fenster von Kings Haus in Bangor, Maine, auf.

Filmtrailer ist ein Youtube-Hit

Der Schriftsteller selbst hat den Ballon bisher nicht kommentiert. So oder so: Die ungewöhnliche Werbeaktion hat funktioniert. Allein auf Youtube wurde der offizielle Trailer des Horrorfilms bis jetzt fast 33 Millionen Mal angeklickt.

Die Neuverfilmung von «Es» mit Bill Skarsgård (27) in der Rolle des Pennywise startet am 28. September in den Schweizer Kinos. (brc)