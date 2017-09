Am 24. September, am kommenden Sonntag, hätte Lady Gaga (31) in Zürich auftreten sollen. Doch nun wurde das Konzert im Hallenstadion abgesagt – wie auch alle weiteren geplanten Konzerte der nächste Wochen. Die Sängerin leide unter «starken körperlichen Schmerzen», wie das Management am Montagmorgen mitteilt.

«Lady Gaga leidet unter starken körperlichen Schmerzen, die es ihr unmöglich machen, live aufzutreten. Auf Anweisung ihrer Ärzte musste sie nun ihre Europa-Tour verschieben», heisst es auf der Seite von «Ticketcorner».

Der Veranstalter bemühe sich, die Nachholtermin für die europäischen Konzerte schnellstmöglich bekanntzugeben. «Bereits im Vorverkauf erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin.»

Auf Twitter entschuldigt sie sich bei ihren Fans und verspricht, wieder gesund zu werden, um auch die nächsten 60 Jahre auf der Bühne stehen zu können.