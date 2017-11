Weil er kein fliessendes Wasser hat, machte sich seine Angebetete vom Acker: Schweizer TV-Bauer hat Ärger mit den Behörden – und deutscher Hofdame

Ziegenbauer André (60) aus Freiburg suchte in der deutschen TV-Sendung «Bauer sucht Frau» nach der grossen Liebe – und fand sie in der quirligen Marlies (58, Gymnastiklehrerin).

Marlies wünscht sich ein Bett und eine Dusche

Die beiden verbrachten eine romantische Woche auf dem Hof von André – und mussten sich dabei mit allerlei Problemen auseinandersetzen. Denn auf der Hütte des Bauern, die in 1200 Metern Höhe liegt, gibt es kein fliessendes Wasser. Es konnte auch nicht gekocht werden, als das Gas für den Herd ausging und André keinen Nachschub hatte.

Trotzdem kommen sich die beiden Turteltauben näher, gestehen sich am Ende gar ihre Liebe. Doch in der finalen Sendung von «Bauer sucht Frau» erklärt Marlis Moderatorin Inka Bause (49): «Ich gehe erst zurück, wenn das Haus dicht ist, nichts runterfällt und alles stabil ist.» Zudem wünsche sie sich ein Bett (während der Hofwoche schlief Marlies auf einer Matratze am Boden) und möchte warm duschen können.

André wartet auf die Genehmigung der Behörden

Doch es ist fraglich, ob André seiner Liebsten diese Wünsche erfüllen kann. Der «Glückspost» verrät der Bauer, dass er seit fünf Jahren auf die Genehmigung der Behörden warte, um eine Wasserleitung zu seiner Hütte legen zu dürfen.

Inka Bause drückt den beiden für die Zukunft die Daumen: «Ich fasse zusammen: Es ist ganz viel Liebe da und ich hoffe, dass das Leben es schafft, euch zusammenzuhalten.» (paf)