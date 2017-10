Welt von: Gosha Rubchinskiy

Bis 1989 gabs in der Sowjetunion nichts, was ein Kapitalist hippe Herrenmode genannt hätte. Vor verlotterten Plattenbauten lungerten Jungs in Klamotten aus schrecklichen Stoffen, ihre Sehnsucht galt einer West-Jeans. Fast 30 Jahre später holt nun ein Bursche aus Moskau, Jahrgang 1984, das Zeug aus der Versenkung. Russische ­Fashion Victims wie westliche Wohlstandsjungs halten seinen neu interpretierten Ost-Schick für eine Offen­barung. Ein Hoodie mit kyrillischem Aufdruck kostet 200 Franken (der russische Durchschnittslohn liegt bei etwa 500). Anfangs besass der Autodidakt keine Kopeke, so nahm ihn das Avantgarde-Label Comme des Garçons unter die Fittiche. Rubchinskiy hat sein Atelier nun in Paris.