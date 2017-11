Wham!-Sänger vermisst seinen George Michael (†53): Lost Christmas

Andrew Ridgeley (54) steht vor seiner traurigsten Adventszeit aller Zeiten. Am 25. Dezember letzten Jahres starb sein Wham!-Gesangspartner George Michael (†53). Und weil ihr gemeinsamer Hit «Last Christmas» jedes Jahr auf und ab gespielt wird, kommen die Erinnerungen an den Freund wieder hoch.

«Mein Herz ist immer noch gebrochen», sagte Ridgeley in den britischen Medien und dass er in den nächsten 25 Tagen «einen grossen Bogen um jedes Radio machen werde. Denn pünktlich auf den ersten Advent hin stürmt das im Dezember 1984 erstmals veröffentlichte Lied jeweils weltweit die Hitparaden. Und bringt sehr viel Geld ein. Umgerechnet zehn Millionen Franken kommen aus Verkäufen und Sendegebühren jährlich zusammen.

Ridgeley, der zurückgezogen in Cornwall (GB) lebt und mit der Ex-Bananarama-Sängerin Keren Woodward (56) verheiratet ist, hat davon allerdings nie etwas gesehen. Die Songrechte gehörten allein George Michael. Nun sind sie, wie das übrige Erbe von rund 140 Millionen Franken, an Michaels Schwestern Melanie (56) und Yioda (58) sowie seine zahlreichen Patenkinder übergegangen, die daran noch weitere 70 Jahre Freude haben können. Erst dann erlischt das Urheberrecht.

Videodreh in Saas-Fee

Kurios ist an dem Song einiges. Da ist erstens das ikonenhafte Video, das in Saas-Fee VS gedreht wurde. Ridgeley und Michael waren damals zerstritten. Im Hotel Walliserhof (heute Ferienart), wo sie logierten, wollten sie ihre Zimmer möglichst weit weg voneinander haben. Die Aufnahmen waren eigentlich im Berner Oberland geplant, dort lag aber zu wenig Schnee. «Last Christmas» hiess ursprünglich «Last Easter» und wurde erst auf Druck der Plattenfirma zum Weihnachtslied. Das Wort «Last» macht den Text zeitlos, einer der wichtigen Gründe für den Erfolg.

Als Barry Manilow (74) das Werk zum ersten Mal hörte, stellte er Parallelen zu seinem Song «Can't Smile Without You» fest. Die Parteien einigten sich aussergerichtlich. Alle Einnahmen des ersten Jahres gingen an das Band-Aid-Projekt von Bob Geldof (66).