Wie geht das? Warum haben Jeans vorne eine fünfte Tasche?

Patentiert wurde die Jeans am 20. Mai 1873 als Arbeitshose für harte Kerle wie Goldgräber oder Cowboys. An entscheidenden Stellen war sie genietet, damit sie auch etwas aushielt. Zur Grundausstattung gehörte schon da die kleine Extra-tasche, die sich auch heute bei den meisten Modellen noch vorne rechts befindet. Viele stopfen ein zusammengefaltetes Nötli rein, einen Schlüssel, ein Billett oder ein Päckchen Zündhölzli. Aber eigentlich ist sie viel zu klein, um einen praktischen Zweck zu erfüllen. Vor 150 Jahren im Wilden Westen aber war die fünfte Tasche (Five Pocket) unverzichtbar als Aufbewahrungsort für die Taschenuhr. Armbanduhren waren damals noch unbekannt, die oft künstlerisch gravierte Taschenuhr war der wertvollste Besitz eines Haudegens. Die Tasche ist klein genug, dass die Uhr auch beim wildesten Kuhtrieb nicht verloren gehen kann. bic