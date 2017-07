Wieder Ärger für United: US-Airline verschlampt Welpe von Rap-Star

Normalerweise freut sich eine Firma, wenn ihr Name auf den sozialen Medien viral geht und durch Hashtags verbreitet wird. Bei United Airlines ist das anders. Zu oft machte die Fluggesellschaft in letzter Zeit durch ihr Fehlverhalten Negativ-Schlagzeilen. Nun befinden sie sich erneut in einem Publicity-Alptraum.

«Ihr seid Idioten»

Der Rapper ScHoolboy Q (30) tweetete nämlich, dass die Fluggesellschaft seinen Welpen verlegt hat. «Ihr seid Idioten», schrieb er United Airlines an. «Wie könnt ihr meinen Hund auf den falschen Flug schicken? Ich brauche Antworten!» Laut «CNN» flog der Hip-Hop-Star von Missouri nach Burbank, Kalifornien und musste in Denver umsteigen. Dort vertauschten die United-Mitarbeiter aber ScHoolboys Welpen mit einem anderen Hund. Statt seinem Herrchen zu folgen, flog die französische Dogge nach Chicago.

200 000 Retweets

Die Airline reagierte innerhalb von Minuten auf den Tweet des Rappers: «Wir wollen dem nachgehen. Bitte schicken sie uns ihr Flug-Ticket.» Anschliessend betrieb United ausserdem mit einem Statement Schadenbegrenzung. «Wir arbeiten mit aller Kraft daran, das Haustier mit seinem Besitzer wieder zu vereinen», heisst es in der Nachricht. «Haustiere gehören zu den Familien unserer Kunden und ihr Wohlergehen und ihre Sicherheit sind das Wichtigste für uns.» Die Entschuldigung stiess aber auf taube Ohren. ScHoolboy Qs Tweet wurde inzwischen über 200 000 mit «Gefällt Mir» markiert, die Fans des Rappers schiessen scharf gegen United. «Eine bodenlose Frechheit», findet etwa ein User. Ein anderer fragt sich: «Wann geht ihr endlich bankrott?» Die Situation erinnert an den Shitstorm, der über die Airline einbrach, als sie im April einen Arzt gewaltsam von seinem Flug entfernte.

Wenigstens geht es dem Welpen gut. ScHoolboy Q hat inzwischen auf Snapchat verraten, dass er wieder mit seinem kleinen Racker wiedervereint ist. Laut «CNN» plant der «Man of the Year»-Hitmacher dennoch rechtliche Schritte. (klm)