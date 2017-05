Wurde Katja Bienert ein Stalker zum Verhängnis? «Schulmädchen-Report»-Star vermisst

Mit zwölf Jahren spielte Katja Bienert (50) im deutschen Erotikfilm «Die Schulmädchen vom Treffpunkt Zoo» mit und wurde als Schauspielerin bekannt.

Jetzt fehlt von der Berlinerin jede Spur: Der deutsche TV-Star wird in den USA vermisst. Wie die Zeitung «Bild» meldet, kursieren im Netz Berichte über eine Verhaftung in den USA. Ausserdem wird die Schauspielerin namentlich auf einer Liste vermisster Personen geführt: Die private Facebook-Seite «Missing Persons Of Arizona» hat vor zwei Wochen ein Bild von Bienert veröffentlicht.

«Katja Bienert wird vermisst. Sie hat braune, lange Haare und braune Augen. Zuletzt gesehen am 4. April in Mesa, AZ», lautet die Beschreibung. Gemäss «Bild» reiste Bienert im vergangenen Oktober in die USA. Seit Anfang des Jahres postete sie bei Facebook Beiträge aus Phoenix, zum letzten Mal am 2. März.

«Wir haben niemand mit diesem Namen verzeichnet»

Sitzt der «Schulmädchen-Report»-Star im Gefängnis? Im Netz kursiert ein Polizeifoto, das ihn zeigen soll. Laut «Bild» wird das Foto auf Seiten von Firmen gezeigt, die Kautionen vermitteln. Zusammen mit der Information, dass Katja Bienert am 25. März um 0.45 Uhr ins Frauengefängnis Estrella Jail in Phoenix eingeliefert wurde. Ihr wird Hausfriedensbruch und der Verstoss gegen eine Gerichtsauflage vorgeworfen. Gemäss dem Magazin «Bunte» hätte sie sich einer einstweiligen Verfügung zufolge ihrem Ex-Freund nicht nähern dürfen.

Bienerts Freunde berichten, dass die Schauspielerin am 11. April aus dem Gefängnis entlassen worden sei – ohne Geld und Schlafplatz. In den Datenbanken des Gefängnisss und des Gerichts ist sie nicht zu finden. Sergeant Calbert Gillett vom zuständigen Sheriff’s Office sagt: «Wir haben niemand mit diesem Namen verzeichnet.»

«Kattie lebt, Gott sei Dank!»

Wo sich Katja Bienert momentan aufhält, bleibt vorerst weiterhin unklar. Allerdings berichtet Bunte.de, dass eine Freundin der Schauspielerin im Netz geschrieben habe, Bienert lebe noch: «Kattie lebt, Gott sei Dank! Aus privaten Gründen kann ich nicht sagen, wo sie sich aufhält, damit sie in Frieden gelassen wird.» Wie es der Schauspielerin geht und ob sie wirklich in Sicherheit ist, ist nicht bekannt.

«Zuletzt hatte sie immer wieder Probleme mit Stalkern»

Nicht einmal ihre Mutter weiss, wo sie sich aufhält. Evelyn Gutkind-Bienert (66), die ebenfalls Schauspielerin ist, hat vor zwei Wochen zum letzten Mal mit ihrer Tochter telefoniert. «Auf Gehörtes gebe ich nicht so viel», sagt sie zu «Bild». «Was da an Gossip im Internet verbreitet wird ...» Sie ergänzt aber, Katja Bienert sei gestalkt worden! Haben Stalker etwas mit ihrem angeblichen Verschwinden zu tun?

«Ich erwarte sie in diesen Tagen zurück, da ich mit ihr weiter an dem Drehbuch über das Leben meiner Mutter arbeiten möchte. Zuletzt hatte sie immer wieder Probleme mit Stalkern – das ging sogar so weit, dass die Polizei ihr die Tür eintrat, da jemand behauptet hatte, Katja wolle sich umbringen. Aber das stimmte nicht», sagt Gutkind-Bienert. (kad)