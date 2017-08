Zeitblende mit Diktator: Kim Jong Un

Aus dem pummeligen Kind ist der jüngste Diktator der Welt geworden – und momentan auch der gefürchtetste. An seinem achten Geburtstag soll er eine Generalsuniform als Geschenk erhalten haben, und echte Generäle machten Bücklinge vor ihm. Es ist nicht hundertprozentig sicher, ob Kim Jong Un (33) 1983 oder 1984 geboren wurde. Seine Mutter, Tänzerin Ko Yong-hui, war die dritte Frau seines Vaters Kim Jong Il. Ende der 90er besuchte er unter dem Namen «Pak» die Schule in Köniz BE. Pak-Choi ist ein chinesischer Senfkohl.