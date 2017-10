Zu Hause beim neuen Rosenkavalier Joel Herger: Der Bachelor lebt für seine Muskeln

Beim Dreh zur neuen Bachelor-Staffel in Thailand ging es wild zu und her. Nun ist das Leben von Bachelor Joel Herger (34) wieder ruhiger – er wohnt in Siebnen SZ, einem beschaulichen Ort am oberen Zürichsee. Vor ein paar Jahren ist er bewusst in eine ländliche Region ­gezogen: «Ich könnte nicht an der Zürcher Langstrasse wohnen. Den grossen Trubel rund um die Uhr brauche ich nicht mehr.»

So richtig zu Hause an­gekommen ist der Bachelor noch nicht. Das verrät sein Kühlschrank: Früchte und Gemüse sucht man hier vergebens. «Ich bin erst einmal zum Einkaufen gekommen», verrät er. Sofort ins Auge stechen ein paar Flaschen Bier. Die seien schon etwas älter, wiegelt er ab. «Das letzte Bier habe ich vor meiner Abreise in Thailand getrunken.»

Rund drei Proteinshakes pro Tag

Joel Herger achtet strikt auf seine Ernährung. Bis zu drei Mal pro Tag kippt er einen Proteinshake runter. Für sein stählernes Sixpack reicht es nicht, nahezu täglich im Fitnessstudio zu schwitzen. Für seine Drinks sitzt er an der Quelle – er verkauft sie in seinem Laden in Altendorf SZ, wo er alles im Sortiment hat, was ein Kraftsportlerherz begehrt.

Wen sein Herz begehrt, muss Joel Herger noch verheimlichen. Welcher Dame er seine letzte Rose gab, wird erst am 11. Dezember enthüllt. Klare Vorstellungen von seiner Traumfrau hat er allemal: Sie sollte sich wie er für Sport begeistern können. Dafür sei er optisch nicht auf einen gewissen Typ fixiert.

«Ich bin verliebt»

Spuren einer Frau sind in seiner hellen 3½-ZimmerWohnung im Parterre nicht zu sehen. Auch ein zweites Zahnbürsteli findet man nicht. Hat seine Herzdame überhaupt schon hier übernachtet? Der Gentleman schweigt. Nur so viel: Es laufe rund zwischen ihnen. «Ich bin verliebt, und wir sind auf dem besten Weg in eine Beziehung.»

Platz hätte es genug: Ein ganzes Zimmer dient Joel Herger als Ankleideraum. Fein säuberlich sortiert hat hier jedes seiner unzähligen Chäppli seinen Platz. Nimmt er eines kurz in die Hand, achtet er penibel darauf, es genau an seinen Ort zurückzulegen. So ists auch mit den Schuhen. «Ich habe weit über 50 Paar. Ich kann mich einfach nicht von ihnen trennen, weil ich mit jedem Paar eine Geschichte verbinde.»

Er macht den Haushalt selber

Für Nachwuchs würde er den Raum räumen, verspricht er. Und für seine Auserwählte? «Das ein oder andere Plätzli könnte ich für sie noch frei machen, bis jetzt hat sie aber noch nichts hier.»

Bild der Ex aufgehängt

Die Wohnung des Bachelors ist blitzblank – auch ohne Frau. Herger macht den Haushalt selber, neben Job und Krafttraining. Er sei ein Ordnungsfanatiker, gibt er zu. Nur ein Bild ist aufgehängt. Es stammt von seiner Ex-Freundin, mit der er sich einst gar Kinder hätte vorstellen können, bevor er sie «aus Naivität» betrog.

Tagtäglich an seine grosse Liebe erinnert zu werden, ist für ihn kein Problem mehr. «Ich besitze dieses Bild nicht als Andenken, sondern weil es mir wirklich gefällt.» Seine letzten Partnerinnen waren weniger begeistert. «Aber abhängen musste ich es noch nie», sagt er ­lachend.