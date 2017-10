Zürcher Wiesn-Gaudi mit Schwung: Zwei Ex-Missen in Feierlaune

Oktoberfest ohne Bier? Dass man auch ohne ein Mass in Stimmung kommt, bewies Jenny Ann Gerber (35). Im siebten Monat schwanger machte sie im Dirndl ein besonders gute Figur: «Unter dem Rock haben wir beide genug Platz», meinte sie gut gelaunt. Und das trotz doppeltem Leistenbruch. «Momentan bin ich meist zu Hause», so die ehemalige Miss Schweiz. Umso mehr geniesst sie die Gaudi mit Freundinnen am Zürcher Oktoberfest von Party-Veranstalter Reto Hanselmann (36).

Begeistert von den hübschen Damen im Dirndl zeigte sich Boxer Axel Schulz (48), es war sein erstes Wiesn-Erlebnis auf Schweizerboden: «Die Leute sind wahnsinnig sympathisch hier.» Und wo geht der Boxer schneller K. o., im Ring oder nach ein paar Mass Bier? «Definitiv vom Bier!». Einen guten Schlag zeigte ein anderer starker Mann. Schwinger Remo Käser (20) bewies beim Anstich Kraft und Fingerspitzengefühl: Das Bier sprudelte schon beim ersten Versuch. Dann wurde «Mass»-voll gefeiert, getreu nach dem Wiesn-Hit: «Nüchtern bin ich schüchtern, voll bin ich toll.»