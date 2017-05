Am 8. November gastiert die britische Band mit ihrem neuem Album «Humanz» in der Samsung Halle in Zürich, am 9. November in der Arena Genf.

Die fiktive, aus Comicfiguren bestehende Musikgruppe wurde 1998 von Blur-Sänger Damon Albarn und dem Zeichner Jamie Hewlett erschaffen. Das letzte Album ist vor sieben Jahren erschienen.

Der Ticketverkauf startet am 5. Mai. (SDA)