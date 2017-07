Alter: 26 Jahre

Wohnort: Frauenfeld

Grös­se: 1,63 m

Beruf: Köchin

Sternzeichen: Stier

Wichtig in einer Beziehung ist: Vertrauen.

Das sagen meine Freunde über mich: Ich sei ein ­herzlicher Mensch.

Das macht mich glücklich: ­Familie und Freunde.

Mein erstes Date sieht so aus: Ein Spaziergang am See.

Am meisten bereue ich: Dass ich nicht immer an mich glaube.

Mein Traumberuf: ­Hebamme.

Ich kann alles verzeihen ausser: Wenn man mich beklaut.

Liebe ist: Unglaublich.

Kontakt: 1907_alisha@bsingle.ch