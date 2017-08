Carlijn sucht... einen abenteuerlustigen Mann, der gross ist.

Alter: 22 Jahre

Wohnort: Thurgau

Grös­se: 1,76 m

Beruf: Mediamatikerin

Sternzeichen: Krebs

Ich kann nicht leben ohne: Abwechslung.

Das sagen meine Freunde über mich: Ich hätte sehr viel Humor.

Das macht mich glücklich: Ein ehrliches Lachen.

Mein grösster Traum: Ein eigenes Geschäft.

Ich glaube an: Alles, was ich will.

Sex ist: Essentiell und gesund.

Mein Traumberuf: Autorin.

Liebe ist: So akzeptiert zu werden, wie man ist.

Meine Hobbys: Lesen, Reiten und Schreiben.

Kontakt: 0808_carlijn@bsingle.ch