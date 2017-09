YB - Partizan Belgrad

Das Spiel:

Zu Beginn zeigt sich YB stark, macht viel Druck aufs gegnerische Tor und reagiert auch postwendend auf den frühen Gegentreffer. Einziges Manko: Zu viele aussichtsreiche Chancen finden den Weg ins Tor nicht. So muss der Tabellenführer der Super League bis ganz zuletzt zittern. Denn Partizan kommt in der zweiten Halbzeit nicht nur besser ins Spiel, sondern verzeichnet auch die eine oder andere gefährliche Chance. Ein Tor will aber beiden Teams nicht mehr gelingen.

Die Tore:

11. Minute, 0:1: Marko Jankovic. Tosic sucht und findet Jankovic im YB-Strafraum, der lässt Mbabu mit einer Finte ins Leere steigen und trifft aus kurzer Distanz zum 0:1!

14. Minute, 1:1: Christian Fassnacht. Sow bedient Sulejmani mit einem Zuckerpässchen. Dieser versucht Kollege Assalé zu bedienen, die Kugel landet aber vor den Füssen Fassnachts, der aus rund sieben Metern abzieht und zum Ausgleich trifft.

Der Beste:

34 ist Vladimir Stojkovic nun. Aber immer noch unbestritten die Nummer eins im Tor der serbischen Nationalmannschaft. Warum musste YB schmerzlich erfahren. Gleich fünf Todsichere vereitelt der Mann mit dem Stirnband.

Der Schlechteste:

Nein, so darf man nicht verteidigen. Zuerst steht Kevin Mbabu bei Tosics Spielverlagerung komplett im Schilf. Dann greift er Jankovic ungestüm an anstatt zu tackeln. Der frühe YB-Rückstand ist die Folge.

Das gab zu reden:

Gleich zwei Mal zieht der rumänische Ref Istvan Kovacs innert sechs Minuten Schwalbengelb gegen die Gäste. Erst für Ozegovic, zu Recht. Dann auch gegen Tosic – zu Unrecht. Hier hätte es Penalty für Partizan geben müssen, denn Lotomba traf den Ex-ZSKA-Moskau-Star am Schienbein. Glück gehabt, YB!



So gehts weiter:

Von der europäischen Bühne zurück auf Schweizer Boden. YB trifft am Sonntag um 15.00 in der zweiten Runde des Schweizer Cups auf die Old Boys aus Basel. Drei Tage später gehts für die Hauptstädter in der Meisterschaft gegen den FC Luzern (20.00 Uhr) um die Wurst.