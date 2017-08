1. Cup-Runde: Alle Super-Ligisten kommen durch – Aarau fliegt!

CS Romontois (2. Int.) – Grasshopper Club Zürich 0:10

Die Romands von Romont können einem bald Leid tun. Der Bann bricht im Fribourgischen bereits nach 19 Minuten. GC-Eigengewächs Valon Fazliu (21), der seinen Vertrag eben bis 2020 verlängert hat, schiesst das erste von drei persönlichen Toren an diesem Tag. Dazwischen sorgt Fasko gegen den Zweitligisten dafür, dass es definitiv nicht zum GC-F(i)asko wird. 5:0 zur Pause. Die grosse Frage: Reicht’s zum Stängeli? Die beantwortet Einwechselspieler Florian Kamberi eindrücklich. Der Rückkehrer (war an den Karlsruher SC ausgeliehen) braucht für seinen Hattrick keine drei Minuten. Vom 0:8 zum 0:10. Vaso Vasic, der für Stammgoalie Heinz Lindner im Tor steht, hat in der prallen Sonne einen ruhigen Nachmittag. Und, übrigens, das ist im 5. Spiel der Saison der erste Sieg für GC. (M.K.)

Stade Communal du Glaney, 1730 Zuschauer

Tore: 20. Fazliu 0:1, 27. Fasko 0:2, 29. Fasko 0:3, 42. Fazliu 0:4, 45.+1 Fazliu 0:5, 49. Bahoui 0:6, 54. Avdijaj 0:7, 59. Kamberi 0:8, 61. Kamberi 0:9, 63. Kamberi 0:10.

Aufstellungen: Romontois: Perler; Traore (66. Decrind), Kolly, Petrov, Pradervand; Ouattara, Rossier, Valente, Cotting; Rey, Carmone Henriques. GC: Vasic; Qollaku, Vilotic (ab 46. Bergström), Zesiger, Doumbia (46. Pusic); Bajrami, Fasko; Jeffren (54. Kamberi), Fazliu, Bahoui; Avdijaj.

FC Wettswil-Bonstetten (1.) – FC Basel 0:2

Es läuft die 28. Minute, als FCB-Verteidiger Pedro Pacheco (20) als hinterster Mann den Ball verliert und für Jubelstürme der über 4000 auf dem Sportplatz Moos in Wettswil-Bonstetten sorgt. Zwar bleibt die Aktion am Ende ohne Folgen, doch der zuvor etwas ängstliche 1. Ligist wittert Morgenluft, wird frech, Mittelfeldspieler Thomas Temperli legt sich mit Davide Callà an, stösst ihn weg. Motto: «Wir lassen uns hier nicht herumschubsen!»

Zum Spielverderber wird Taulant Xhaka, der kurz vor der Pause einen Freistoss aus grosser Distanz direkt versenkt. Mit der Führung im Rücken spielen die Basler ihren Stiefel runter, lassen (fast) nichts mehr anbrennen, in der 80. Minute zischt ein Kopfball der Wettswiler knapp am Pfosten vorbei, mehr kommt nicht von den tapferen Zürchern. Luca Zuffi macht vier Minuten vor Schluss mit einem herrlichen Distanzschuss den Deckel drauf. (skr)

Moos, 4257 Zuschauer (ausverkauft)

Tore: 38. Xhaka 0:1. 86. Zuffi 0:2.

Aufstellungen: Wettswil-Bonstetten: Thaler; Temperli (65. Capone), Peter, Hotnjani, Studer, Thalmann; Le Bigonsan (87. Loosli), Schneebeli, Gouiffe a Goufan, Srdic (55. Peduzzi); Texeira. Basel: Salvi; Pacheco, Suchy, Balanta; Gaber, Schmid, Xhaka, Petretta; Callà (66. van Wolfswinkel), Oberlin (84. Zuffi), Steffen (66. Kutesa).

FC Chippis (2. Int.) – FC Zürich 0:10

Im Walliser Dorf Chippis hat der FCZ einen Sinn für Ästhetik: Schön abwechslungsweise treffen die Stürmer Dzengis Cavusevic und Raphael Dwamena – und das gleich dreimal hintereinander, bis zum Pausenresultat 6:0. Das Stängeli macht der Super-League-Aufsteiger in der 2. Halbzeit perfekt. Herausragender Mann: Cavusevic mit fünf Treffern. (str)

Place des Sports, 2000 Zuschauer

Tore: 4. Cavusevic 0:1, 15. Dwamena 0:2, 18. Cavusevic 0:3, 31. Dwamena 0:4, 33. Cavusevic 0:5, 35. Dwamena 0:6, 69. Cavusevic 0:7, 80. Cavusevic 0:8, 82. Koné 0:9. 84. Koné 0:10.

Aufstellungen: Chippis Oliveira; M. Maselli (70. Smith), Vuk, Genoud, De Palma; Perruchoud (46. Mariéthoz), Pegado, Pereira, Jan; Yassin (54. F. Maselli), Mvuatu. FCZ: Brecher; Voser, Nef, Alesevic, Pa Modou (66. Rüegg), Maouche, Palsson (46. Aliu), Haile-Selassie; Kone, Cavusevic, Dwamena (55. Rohner).

Baden (1.) – St. Gallen 3:8

Der FC St. Gallen erledigt seinen Job beim FC Baden ohne geringste Mühe, konzentriert, geradlinig tritt er auf. Mit einem Doppelschlag in der Startviertelstunde durch Wittwer und Buess stellt er auch das Ergebnis früh auf Sieg. Das Anschlusstor des Badeners Michael Schär nach 27 Minuten lässt kurz Hoffnung beim 1.-Liga-Klub aufflackern – Marco Aratore zerstört sie mit einem 18-m-Schuss ins rechte hohe Eck bloss zwei Minuten später. 8:3 endet das Torspektakel – ein Verdikt, das noch deutlicher wäre, träfe St. Gallen nicht viermal die Latte. Trainer Giorgio Contini stellte auf eine Dreierabwehr um und veränderte sein Team auf sieben Positionen im Vergleich zum enttäuschenden 0:2 gegen Luzern unter der Woche, teils zwecks Schonung. Vorne stürmen Roman Buess und Boris Babic. Besonders Buess, der Dreifachtorschütze, wird Contini zufriedengestellt haben. Hinten rechts spielt erstmals diese Saison Silvan Hefti. Verteidiger Silvan Gönitzer und Mittelfeldspieler Alessandro Kräuchi geben ihr Pflichtspieldebüt bei den Profis.

Stadion Esp, 2750 Fans

Tore: 14. Wittwer 0:1. 15. Buess 0:2. 27. Schär 1:2. 29. Aratore 1:3. 40. Tafer (Foulpenalty) 1:4. 53. Babic 1:5. 55. Taipi (Foulpenalty) 1:6. 87. Buess 1:7 89. Milosevic 2:7. 91. Weber 3:7. 92. Buess 3.8.

Aufstellungen:Baden: Inaner; Weilenmann, Matovic, Franek, Samson; Weber; Schär, Ladner (66. Häfeli); Teichmann, Gmür, Toni (76. Milosevic). St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Haggui, Gönitzer; Aratore (56. Kräuchi), Tschernegg (46. Kukuruzovic), Taipi, Wittwer; Tafer (66. Ben Khalifa); Buess, Babic.

Gränichen (2.) – Sion 1:9

Es ist Sions erster Auftritt im Cup nach dem historischen 25. Mai 2017. Damals wurde der Final-Mythos der Walliser zerstört, im 14. Anlauf ging erstmals ein Cup-Final verloren (0:3 gegen Basel). Der Super-Ligist lässt in Gränichen AG nichts anbrennen. Schon nach 23 Minuten (3:0-Führung) ist die Messe gelesen. Sions erfolgreichster Torschütze ist an diesem Nachmittag Acquafresca mit vier Treffern. Für den Underdog erzielt Muscia den Ehrentreffer in der 31. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4. (yap)

ZehnderMatte, 3200 Zuschauer

Die Tore: 7. Acquafresca 0:1, 13. Pinga 0:2, 23. Acquafresca 0:3, 28. Maceiras 0:4, 31. Muscia 1:4, 34. Lenjani 1:5, 44. Acquafresca 1:6, 46. Acquafresca 1:7, 69. Mboyo 1:8, 79. Morgado 1:9.

Die Aufstellungen: Gränichen: Gautschi; Muscia (77. Velimirovic), Wehrli, Züllig, Müller; Shala (46. Müller), Keranovic, Christ; Salzmann (64. Bürgisser), Kiybar; Bajo. FC Sion: Fickentscher; Ricardo, Lurati, Bamert; Kukeli; Maceiras, Bertelli (55. Toma), Milosavljevic, Lenjani (55. Morgado); Acquafresca, Pinga (31. Mboyo).

Die weiteren Resultate des Cup-Sonntags

FC Echallens Région (1.) – FC Aarau (ChL) 2:1

Nach Wohlen (0:4 am Samstag gegen Linth 04) scheidet auch Kantonsrivale Aarau in der ersten Cup-Runde aus! «Ohne Worte», kommentiert der Klub auf seinem Twitter-Kanal.

FC Kreuzlingen (2. Int.) – FC Rapperswil-Jona (ChL) 3:4

FC Münsingen (1.) – SC Düdingen (1.) 5:1

FC Rüti 1 (2. Int.) – FC Schaffhausen (ChL) 0:5

FC Béroche-Gorgier I (2.) – FC Kosova (1.) 1:4

FC Bulle (2. Int.) – SC YF Juventus (PL) 1:2

Zum Cup-Liveticker mit den restlichen Spielen des Tages gehts hier.