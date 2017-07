190 Millionen für drei Spieler: ManCity leistet sich die teuerste Abwehr der Welt!

Der Transfer-Wahnsinn nimmt immer groteskere Züge an. Die Klubs geben immer höhere Summen aus. Nicht nur für Spektakel-Spieler in der Offensive, sondern auch für Abwehrspieler. Manchester City ist dabei mit Trainer Pep Guardiola in einem Kaufrausch.

Die Engländer verpflichten am Montag den französischen Nationalspieler Benjamin Mendy von Monaco für angeblich rund 64 Millionen Franken. Der 23-Jährige ist damit der bislang teuerste Verteidiger der Welt.

Erst vor zwei Wochen unterschrieb Kyle Walker bei ManCity, für den geschätzt rund 60 Millionen an Tottenham flossen. Letzten Sommer verstärkten sich die «Citizen» schon mit John Stones, der von Everton für umgerechnet rund 59 Millionen Franken wechselte.

Verrückt! ManCity hat nun die drei bisher teuersten Verteidiger der Fussballgeschichte unter Vertrag. Als erster Nicht-ManCity-Spieler liegt David Luiz mit 54 Millionen Franken auf Rang vier. Soviel überwies PSG im Sommer 2014 Chelsea aufs Konto.