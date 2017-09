Latvia - Switzerland

Läck Haris, das ist wieder zum Zungenschnalzen: Haris Seferovic schiesst in Lettland sein 7. Tor im 7. Spiel. Mit dem 3:0 bleiben wir auf Kurs Richtung WM 2018 in Russland.

Die Hierarche ist im Skonto-Stadion schnell ersichtlich: In Weiss Gruppen-Leader Schweiz mit einer bisher weissen Weste. Auf der anderen Seite die Letten, Letzte in der Gruppe. Lettland hat zuletzt 8 (!) Mal in Serie (inklusive Freundschaftsspiele) verloren.

Bereits nach 9 Minuten scheint die Sache geklärt. Shaqiri schickt mit einem temperierten Pass Lichtsteiner. Der Captain passt zur Mitte. Dort steht Seferovic, erwischt Vanins in der nahen Ecke. 1:0 für die Schweiz. Das dritte Länderspiel-Tor für den Mann aus Sursee im zweiten WM-Quali-Spiel dieser Saison. Und mit seiner Tor-Ausbeute bei seinem neuen Klub Benfica Lissabon (4 Tore in 5 Spielen) kommt er so diese Spielzeit auf 7 Tore in 7 Spielen. Was für ein Siebesiech!

Nach 25 Minuten bekommt Goalie Sommer im Nieselregen erstmals zu tun. Sein Puls geht aber nicht über 60 Schläge.

Nach gut einer halben Stunde müsste die Schweiz den Sack zumachen. Mehmedi wird von den Beinen geholt. Schiri Gözübüyük zeigt auf den Punkt. Jetzt das Duell Mann gegen Mann. Zwischen Ex-FCZ-Spieler Dzemaili und FCZ-Hüter Vanins. Und was macht der Schweizer? Er donnert den Ball in die Wolken. Ganz schwach.

Wenig später prüft Shaqiri Vanins für einmal mit rechts. Und Rodriguez’ Flanke geht um Zentimeter vorbei. Doch plötzlich kommen die Letten vor der Pause immer besser ins Spiel. Die Direktabnahme von Rasta-Man Gorkss geht nur knapp über den Querbalken.

In Hälfte zwei vergibt Dzemaili wieder ein Riesen-Ding. Nach einem Doppelpass mit Mehmedi zielt der Kanada-Söldner aus bester Distanz unbehindert daneben.

Vanins klärt einen Distanzschuss von Schär zur Seite. Immer noch nur 1:0.

Dzemaili wetzt seine Penalty-Scharte aber eindrücklich aus. Von Seferovic herrlich lanciert umdribbelt er eiskalt Vanins und schiebt ein. 2:0.

Mehmedi wird von den Beinen geholt. Wieder Penalty. Rodriguez, der Mann ohne Nerven, wartet und wartet. Bis Vanins in die Ecke geht. Rodriguez wählt die andere. 3:0.

Die Fans singen «Einer geht noch, einer geht noch rein!» Sie meinen nicht einen Becher Bier, sondern ein Tor.

Für die Schweiz ist es der 8. Sieg im 8. Quali-Spiel. Damit die Champagner-Korken knallen können, brauchts jetzt noch mindestens ein Remis gegen Ungarn. Dann reicht zum Schluss ein Pünktchen in Portugal, das 1:0 in Ungarn gewinnt.

Das sagt Nati-Coach Petkovic

«Zuerst ein Kompliment an die Mannschaft. Das war wirklich eine gute Leistung, vom Willen und von der Qualität her. Wir sind gleich mit hundert Prozent Leistung ins Spiel. Zeigten auch Geduld. Wir haben schnell ein frühes Tor geschossen. Die letzten fünf Minuten vor der Pause haben wir uns wohl zu viele Gedanken über den verschossenen Penalty gemacht.»

Was hat dem Coach nicht gefallen? «Im letzten Spiel hatten wir auch zu viele Chancen. Die Effizienz hat wieder gefehlt. Die letzten zwei Spiele müssten wir 10 bis 15 Tore schiessen.»

Lettland – Schweiz 0:3 (0:1)

Skonto-Stadion – 7'587 Fans – SR: Gözübüyük (Ho)

Tore: 9. Seferovic (Lichtsteiner) 0:1. 55. Dzemaili (Seferovic) 0:2. 58. Rodriguez (Penalty) 0:3.

Einwechslungen: Lettland: Kluskins (61. für Indrans). Ikaunieks (68. für Rakels). Kazacoks (78. für Vardanjans).

Schweiz: Zakaria (76. für Xhaka). Derdiyok (76. für Seferovic). Lang (80. für Lichtsteiner).

Gelb: 37. Indrans, 44. Maksimenko, 56. Dubra, 57. Solovjovs, 69. Vardanjans (alle Foul).

Aufstellungen:

Lettland: Vanins; Solovjovs, Kojesovs, Gorkss, Dubra, Maksimenko; Vardanjans, Laizans, Indrans; Sabala, Rakels.

Schweiz: Sommer; Lichtsteiner, Schär, Djourou, Rodriguez; Behrami, Xhaka: Shaqiri, Dzemaili, Mehmedi; Seferovic.