Am vergangenen Sonntag macht BLICK publik: Robert Kubica steigt fast sieben Jahre nach seinem letzten Einsatz in der Königsklasse des Motorsports bald wieder in ein aktuelles Formel-1-Auto.

Bei den Ungarn-Tests, just nach dem GP in Budapest vom 30. Juli, darf der Pole wohl die Reifentests für Renault absolvieren. Die ersten Proben auf einem alten Renault verliefen bereits positiv.

Und es könnte für Kubica noch viel besser kommen. Wie die BILD am Mittwoch enthüllt, soll der ehemalige Sauber-Fahrer unmittelbar vor einem Sensations-Comeback stehen: Verläuft das Ungarn-Experiment positiv, dürfte Kubica bei Renault Joylon Palmer schon nach der Sommerpause - also noch diese Saison - ersetzen!

Mit anderen Worten: Gut möglich, dass Kubica schon am 27. August in der Regenhölle von Spa beim GP Belgien sein Comeback in einem Rennen gibt.

Grund: Renault-Pilot Palmer blieb bisher unter jeglichen Erwartungen. Während Markenkumpel Hülkenberg schon 26 Zähler eingefahren hat, ist Palmer noch immer punktelos. Als Folge fungiert Renault in der Konstrukteuren-Wertung lediglich auf dem achten Rang.

Der Kubica-Deal ist aber noch nicht fix. Der 32-Jährige muss erst noch einen Ärzte-Check bestehen, um seine Superlizenz wiederzuerhalten. Und Renault müsste im Auto Änderungen vornehmen. Der Pole, der bei seinem schlimmen Rallye-Unfall im Februar 2011 seine rechte Hand zertrümmerte, braucht beide Schaltwippen neu auf der linken Seite des Lenkrads.

Kubica feierte den grössten Erfolg seiner Motorsport-Karriere 2008, als er im BMW-Sauber sensationell den GP Kanada in Montreal gewann. (rab/R.B.)